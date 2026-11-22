Pubblicazione: 22 novembre alle 12:54

Il remake di American Psycho firmato da Luca Guadagnino non si farà. Dopo anni di attesa, speculazioni e rumors sul casting, il regista italiano ha confermato ufficialmente che il progetto è stato cancellato, mettendo fine a un percorso travagliato iniziato nell'ottobre 2024. La notizia è arrivata durante un'intervista al podcast Crew Call di Deadline con Anthony D'Alessandro. Guadagnino, noto per capolavori come Call Me by Your Name e Challengers, ha espresso il suo rammarico per la cancellazione, pur non entrando nei dettagli sulle motivazioni che hanno portato alla fine del progetto. "Scott Z. Burns ha scritto una sceneggiatura fantastica. Sfortunatamente per me, al momento in cui parliamo, non sta accadendo", ha dichiarato il regista, lasciando aperte molte domande sul futuro dell'adattamento.





Il progetto era stato annunciato dalla Lionsgate nell'ottobre 2024 con grande entusiasmo.cult di Bret Easton Ellis pubblicato nel 1991. Scott Z. Burns, sceneggiatore premio Oscar noto per The Report e Contagion, aveva firmato la sceneggiatura, mentre Guadagnino avrebbe dovuto portare sul grande schermo la sua visione del personaggio di Patrick Bateman.. Uno degli ostacoli principali è stato trovare l'attore giusto per interpretare Bateman, un ruolo iconico che Christian Bale ha reso indimenticabile nel film di Mary Harron.ufficialmente né da Guadagnino né dalla produzione. La ricerca del protagonista è rimasta uno dei nodi irrisolti del remake.

A complicare ulteriormente la situazione, all'inizio del 2025 lo stesso Bret Easton Ellis ha rivelato che il film non aveva ancora ottenuto tutti i diritti necessari per procedere. Una dichiarazione che ha gettato ombre sul futuro della produzione, nonostante Guadagnino avesse mantenuto un atteggiamento ottimista durante il CinemaCon di aprile 2025, quando aveva discusso pubblicamente dello sviluppo della sceneggiatura e del suo amore per il romanzo originale.



