Brutte notizie per American Psycho di Luca Guadagnino, arriva la conferma del regista
Il remake di American Psycho di Luca Guadagnino: i problemi di casting e il futuro del progetto.
Il remake di American Psycho firmato da Luca Guadagnino non si farà. Dopo anni di attesa, speculazioni e rumors sul casting, il regista italiano ha confermato ufficialmente che il progetto è stato cancellato, mettendo fine a un percorso travagliato iniziato nell'ottobre 2024. La notizia è arrivata durante un'intervista al podcast Crew Call di Deadline con Anthony D'Alessandro. Guadagnino, noto per capolavori come Call Me by Your Name e Challengers, ha espresso il suo rammarico per la cancellazione, pur non entrando nei dettagli sulle motivazioni che hanno portato alla fine del progetto. "Scott Z. Burns ha scritto una sceneggiatura fantastica. Sfortunatamente per me, al momento in cui parliamo, non sta accadendo", ha dichiarato il regista, lasciando aperte molte domande sul futuro dell'adattamento.
Le difficoltà sono emerse quasi subito dopo l'annuncio ufficiale. Uno degli ostacoli principali è stato trovare l'attore giusto per interpretare Bateman, un ruolo iconico che Christian Bale ha reso indimenticabile nel film di Mary Harron. A dicembre 2024, Austin Butler è stato accostato al progetto dai media, ma il suo coinvolgimento non è mai stato confermato ufficialmente né da Guadagnino né dalla produzione. La ricerca del protagonista è rimasta uno dei nodi irrisolti del remake.
A complicare ulteriormente la situazione, all'inizio del 2025 lo stesso Bret Easton Ellis ha rivelato che il film non aveva ancora ottenuto tutti i diritti necessari per procedere. Una dichiarazione che ha gettato ombre sul futuro della produzione, nonostante Guadagnino avesse mantenuto un atteggiamento ottimista durante il CinemaCon di aprile 2025, quando aveva discusso pubblicamente dello sviluppo della sceneggiatura e del suo amore per il romanzo originale.
Vedremo se il progetto di Guadagnino possa in qualche modo essere ripreso in futuro o se la cancellazione sia definitiva. Il regista non ha fornito dettagli sulle ragioni specifiche che hanno portato alla fine dello sviluppo, né ha chiarito se ci siano margini per un eventuale rilancio. Per ora, gli appassionati di American Psycho dovranno accontentarsi del film di Mary Harron, che dopo quasi 25 anni dalla sua uscita continua a essere un punto di riferimento imprescindibile per il genere.