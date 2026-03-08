Brutte notizie per il live action Disney di Robin Hood, il film potrebbe non uscire mai

Pubblicazione: 08 marzo alle 08:35

Il remake live-action di Robin Hood targato Disney non vedrà mai la luce. A confermarlo è stato direttamente Carlos López Estrada, il regista che avrebbe dovuto dirigere il progetto, durante una sessione di domande e risposte su Reddit. La notizia arriva come un colpo inaspettato per i fan del classico del 1973, chiudendo definitivamente un capitolo di sviluppo durato anni.

"È morto, purtroppo Dico 'purtroppo' perché pensavo ci fosse davvero qualcosa di speciale (e originale) in quel progetto. Alcune musiche veramente straordinarie che avevamo ideato. Continuo a sognare a occhi aperti di realizzarlo in modo indipendente con personaggi diversi". - Carlos López Estrada

Le parole del regista rivelano non solo la cancellazione, ma anche il rimpianto per un'opera che aveva tutte le carte in regola per sorprendere. Estrada, noto per aver diretto Blindspotting e Raya e l'ultimo drago della Disney, era stato scelto nel 2020 per guidare questo ambizioso progetto che prometteva di essere qualcosa di più di un semplice rifacimento.



Il remake era concepito come un musical ibrido, che avrebbe combinato riprese live-action con animazione computerizzata. L'idea era mantenere i personaggi antropomorfi del film originale, le iconiche volpi, orsi e leoni che hanno fatto la storia dell'animazione Disney. A differenza di altri remake Disney destinati al grande schermo, Robin Hood era pensato come un'esclusiva per Disney+. La strategia ricordava quella adottata per Lilli e il Vagabondo, altro classico animato trasformato in live-action direttamente per la piattaforma streaming.

Robin Hood, fonte: Disney+





Ma cosa ha portato alla cancellazione? La risposta si intreccia con il più ampio cambio di rotta strategica della Disney. Negli ultimi anni, la compagnia di Topolino ha radicalmente rivisto il proprio approccio ai contenuti streaming e ai remake. L'enfasi è tornata sulle uscite cinematografiche tradizionali, con una selezione molto più rigorosa dei progetti destinati esclusivamente a Disney+.



La visione di Carlos López Estrada per un Robin Hood Disney ibrido, con le sue "musiche straordinarie" e la sua originalità promessa, rimarrà nel regno delle possibilità non realizzate. Un promemoria di come anche i grandi studi, con tutte le loro risorse, possano vedere progetti ambiziosi dissolversi silenziosamente durante il lungo percorso dallo sviluppo alla produzione.



Il film originale del 1973 rimane disponibile in streaming su Disney+, permettendo a vecchi e nuovi fan di riscoprire la magia di quella prima interpretazione animata. E chissà, forse un giorno un nuovo team creativo riprenderà in mano il progetto, riportando in vita l'eroe con l'arco e la freccia in una veste che finalmente arrivi sugli schermi.