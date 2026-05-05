Buonvino – Misteri a Villa Borghese, Andrea Guerra è l'autore della colonna sonora della nuova serie tratta dai romanzi di Walter Veltroni

Pubblicazione: 05 maggio alle 20:18

C’è una Roma luminosa, stratificata, quasi sospesa nel tempo: è quella di Buonvino – Misteri a Villa Borghese, la nuova serie Rai Fiction prodotta da Palomar, diretta da Milena Cocozza e tratta dal ciclo di romanzi “Il commissario Buonvino” di Walter Veltroni.

A darle voce – e respiro – è la colonna sonora originale firmata da, uno dei compositori italiani più riconoscibili a livello internazionale, capace di trasformare ogni partitura in un racconto parallelo. La serie, in onda ilin prima serata su Rai 1, fa diil proprio spazio narrativo: un’isola verde e cinematografica, attraversata da misteri e silenzi. È qui che Guerra costruisce un tessuto musicale che alterna delicatezza e tensione, memoria e presente, accompagnando un protagonista lontano dagli stereotipi del poliziesco.

Autore di colonne sonore che hanno segnato il cinema degli ultimi vent’anni, Guerra ha collaborato con registi come Giuseppe Tornatore e Ferzan Özpetek, firmando musiche per film come La migliore offerta e Le fate ignoranti. Sul piano internazionale, il suo lavoro per Hotel Rwanda ha contribuito a definire un immaginario sonoro essenziale e profondamente emotivo, fatto di sottrazione e intensità.

Andrea Guerra, fonte: Rai

In Buonvino – Misteri a Villa Borghese, questa cifra stilistica si traduce in una scrittura che evita l’enfasi e lavora per atmosfera: motivi che si insinuano, pause che raccontano, suoni che amplificano lo sguardo. La musica non accompagna le immagini, le abita, trasformando Villa Borghese in uno spazio acustico oltre che visivo.

La, pubblicata su etichetta FM Records e, si inserisce in un progetto che guarda al cinema - anche quello delle origini, citato esplicitamente nella serie - come chiave per rileggere Roma e i suoi paesaggi. Tra immagini e memoria,tiene la linea: una firma riconoscibile, capace di tenere insieme eleganza e sottrazione, racconto e identità.

Buonvino – Misteri a Villa Borghese è scritta da Salvatore De Mola e Michela Straniero e interpretata da Giorgio Marchesi e Serena Iansiti. Con la colonna sonora di Buonvino – Misteri a Villa Borghese l'etichetta FM Records conferma il proprio impegno nella valorizzazione della musica per l'audiovisivo come elemento narrativo centrale, capace di dialogare con immagini e storie di forte rilevanza sociale e culturale, in un percorso editoriale che mira a sostenere opere in cui la musica non è semplice accompagnamento, ma molto di più.