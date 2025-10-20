Bye Sweet Carole conquista il Premio Linguaggi Emergenti: l’animazione italiana diventa interattiva
L'opera Bye Sweet Carole dimostra che l’animazione italiana può diventare interattiva.
Il Premio Linguaggi Emergenti di Nuovi Orizzonti Interattivi parla italiano. A vincerlo è Bye Sweet Carole, opera ideata da Chris Darril e sviluppata da Little Sewing Machine, con Meangrip Game Studios e Dreams Uncorporated.
La motivazione del premio sottolinea proprio questa contaminazione fra media e discipline artistiche, premiando la capacità di trasformare un immaginario vicino alla grande tradizione dell’animazione in esperienza interattiva. Il riconoscimento acquista inoltre un valore particolare per la produzione italiana.
In un settore globale fortemente competitivo, Bye Sweet Carole mostra una strada possibile: non rincorrere necessariamente la scala produttiva dei grandi publisher internazionali, ma costruire una forte specificità autoriale. E trasformarla in identità.