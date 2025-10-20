Bye Sweet Carole conquista il Premio Linguaggi Emergenti: l’animazione italiana diventa interattiva

Pubblicazione: 20 ottobre 2025 alle 10:35

Il Premio Linguaggi Emergenti di Nuovi Orizzonti Interattivi parla italiano. A vincerlo è Bye Sweet Carole, opera ideata da Chris Darril e sviluppata da Little Sewing Machine, con Meangrip Game Studios e Dreams Uncorporated.

È difficile immaginare un progetto più coerente con la categoria. Bye Sweet Carole mette insieme tradizione dell’animazione disegnata a mano, avventura videoludica, survival horror e suggestioni cinematografiche in un’identità estetica immediatamente riconoscibile. Il risultato non è semplicemente un videogioco che “sembra un cartone animato”. L’elemento interessante è ciò che accade quando quel linguaggio visuale diventa uno spazio nel quale il pubblico può muoversi, scegliere e agire.

La motivazione del premio sottolinea proprio questa contaminazione fra media e discipline artistiche, premiando la capacità di trasformare un immaginario vicino alla grande tradizione dell’animazione in esperienza interattiva. Il riconoscimento acquista inoltre un valore particolare per la produzione italiana.

In un settore globale fortemente competitivo, Bye Sweet Carole mostra una strada possibile: non rincorrere necessariamente la scala produttiva dei grandi publisher internazionali, ma costruire una forte specificità autoriale. E trasformarla in identità.