Caccia a Gollum, Jamie Dornan commosso per il ruolo di Aragorn: "Spero di aver fatto un buon lavoro"

Pubblicazione: 11 novembre alle 09:23

Quando Jamie Dornan ha ricevuto la chiamata che avrebbe cambiato la sua carriera, non è riuscito a trattenere le lacrime. L'attore nordirlandese, noto al grande pubblico per la saga di Cinquanta sfumature, si prepara a entrare nella leggenda della Terra di Mezzo interpretando Aragorn in The Hunt for Gollum, il nuovo capitolo della saga de Il Signore degli Anelli previsto nelle sale il 17 dicembre 2027. "Ho pianto. Ho davvero pianto", ha confessato Dornan durante un'intervista a Entertainment Tonight, quando gli è stato chiesto di descrivere la sua reazione alla notizia del casting.

"È come un sogno. Un sogno assoluto e un onore entrare in quel mondo in qualsiasi veste, figuriamoci interpretare un personaggio di tale importanza e ammirazione, che tutti amiamo e per cui amiamo ciò che Viggo ha fatto in quei tre film"., e l'attore descrive l'esperienza come "incredibile". "Sono incredibilmente onorato e mi sono divertito moltissimo",. "È stata un'esperienza straordinaria, e spero che la gente accolga la nostra storia in quel mondo, perché molte persone ci tengono, e me ne rendo davvero conto. Ma sì, speriamo di aver fatto un buon lavoro".

Quest'ultimo commento rivela la consapevolezza della pressione che grava sul progetto. Durante un'intervista rilasciata il mese scorso a L'Officiel, Dornan aveva già affrontato il delicato tema del confronto con Mortensen, ammettendo che la pressione esiste ma che il suo approccio non è quello di superare il predecessore. "Mi hanno chiesto di interpretare un ruolo super iconico, e farò del mio meglio. Ma per me, Aragorn sarà sempre solo Viggo. La sua performance è una delle mie preferite di tutti i tempi, e mi sento onorato di provare a ricatturare almeno parte dell'energia che ha portato originariamente al personaggio", ha spiegato l'attore.

Questa umiltà e questo rispetto per l'eredità di Mortensen potrebbero rivelarsi la chiave per conquistare i fan più fedeli della saga. Dornan non sta cercando di cancellare ciò che è venuto prima, ma di rendergli omaggio aggiungendo il proprio contributo interpretativo. La scelta di Dornan ha inizialmente sorpreso parte del fandom, abituato a vederlo in ruoli contemporanei e lontani dal genere fantasy epico. Tuttavia, l'attore ha dimostrato nel corso della sua carriera di possedere versatilità e intensità drammatica, qualità fondamentali per dare vita a un personaggio stratificato come il ranger che diventerà re.

Andy Serkis ha recentemente parlato del suo approccio alla regia, sottolineando. La sfida sarà bilanciare l'innovazione tecnologica con il rispetto per l'estetica della trilogia originale, creando un ponte tra passato e futuro della saga.