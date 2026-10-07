Calciato da una minicar mentre era in monopattino: attore di Suburra in terapia intensiva

Pubblicazione: 07 ottobre alle 16:21

Una sera qualunque di inizio ottobre a Roma si è trasformata in un incubo per Davide Iacopini, attore 42enne noto al grande pubblico per il suo ruolo da co-protagonista in Diaz di Daniele Vicari e per le partecipazioni a film di successo come Suburra e serie quali Maschi Veri, Che Dio ci aiuti e Il capitano. L'uomo stava percorrendo tranquillamente via Anton Giulio Barrilli, nel quartiere Monteverde, a bordo del suo monopattino elettrico quando è stato vittima di un'aggressione.





Eraquando. Senza alcun preavviso,facendogli perdere l'equilibrio e scaraventandolo violentemente a terra.nella caduta si è rivelato così grave dapresso l'ospedale San Camillo di Roma, dove l'uomo si trova tuttora con prognosi riservata.effettuata dalla polizia locale e dai carabinieri della compagnia Gianicolense, durante l'assalto. A quel punto la minicar ha fatto retromarcia per permettere all'occupante dinelle strade del quartiere. Un particolare apparentemente banale che potrebbe rivelarsi prezioso per gli investigatori.

Gli inquirenti della Procura di Roma, coordinati dal procuratore Francesco Lo Voi, hanno avviato un'indagine per tentato omicidio. Un'ipotesi di reato pesante che riflette la gravità delle conseguenze subite dalla vittima e la natura apparentemente premeditata dell'azione. Le telecamere di sicurezza della zona sono al centro delle analisi investigative: ogni frame, ogni dettaglio della minicar nera e dei suoi occupanti viene passato al setaccio per identificare i responsabili.





Ma quello che inizialmente poteva sembrare un episodio isolato, per quanto grave, sta assumendo contorni sempre più preoccupanti.l'aggressione a Iacopini,avvenuta 24 ore prima. Anche lei stava viaggiando in monopattino quando una minicar nera l'ha affiancata e. La, secondo il suo racconto, avrebbe poi invertito la marcia per scagliarsi, che è finito a sbattere contro alcune auto parcheggiate.operativa: una minicar nera, due persone a bordo, un attacco violento a danni di persone in monopattino. Gli investigatori stanno lavorando per stabilire se si tratti effettivamente della stessa vettura e degli stessi aggressori, maSi profila l'ipotesi di una banda seriale che ha preso di mira specificatamente chi circola su monopattini elettrici, un fenomeno inquietante che solleva interrogativi sul movente di questi attacchi.

Nel frattempo, il mondo dello spettacolo si stringe attorno a Davide Iacopini. Colleghi e amici seguono con apprensione l'evoluzione delle sue condizioni cliniche, sperando in un miglioramento che al momento resta incerto. L'attore, che nel corso della sua carriera ha interpretato ruoli intensi e spesso legati a storie di violenza urbana come in Diaz o Suburra, si trova ora tragicamente al centro di una vicenda di cronaca nera che nulla ha di finzione.





nel reparto di terapia intensiva del San Camillo, Roma si interroga su come contrastare questa nuova forma di violenza urbana che sembra colpire a caso, senza un motivo apparente,