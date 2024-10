Cameron Diaz spiega perché ha deciso di lasciare Hollywood: "Era qualcosa che dovevo fare per riprendermi la mia vita"

Pubblicazione: 16 ottobre alle 14:30

Cameron Diaz nel 2018 ha annunciato ufficialmente il suo ritiro dalle scene dopo che non recitava in un film dal 2014.

Diaz è tornata a parlare di recente di quella decisione:

Per me, era semplicemente qualcosa che dovevo fare. Sembrava qualcosa che dovevo fare per riprendermi la mia vita. E davvero non mi importava di nient'altro.

Nessuna opinione, nessun successo, nessuna offerta, niente di nessuno avrebbe potuto farmi cambiare idea sulla mia decisione di prendermi cura di me stessa e costruire la vita che volevo davvero avere. Alla fine si riduce a: Cosa ti appassiona? Per me, era costruire la mia famiglia.

Nel corso di questo decennio Diaz però non è restata con le mani in mano. Non solo ha avuto due figli, ma è anche diventata una produttrice di vino, lanciando nel 2020 il marchio di vini vegani Avaline. La sua vita è cambiata radicalmente.

Fonte / EW

L'addio a Hollywood però non è stato definitivo. Rivedremo infatti l'attrice al fianco di Jamie Foxx nel film Netflix