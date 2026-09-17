Can Yaman esplode contro Caterina Balivo: la durissima replica social dopo La Volta Buona e il malinteso

Pubblicazione: 17 settembre alle 09:59

Un servizio televisivo andato in onda nel salotto de La Volta Buona scatena la bufera social. A perdere la pazienza è Can Yaman, protagonista di una reazione furiosa e senza filtri contro Caterina Balivo e la trasmissione di Rai 1. Al centro del duro sfogo dell'attore c'è un servizio televisivo e i relativi commenti in studio, che avrebbero completamente travisato la sua identità privata mescolandola con le esigenze di copione del suo nuovo personaggio.

L'attore turco, amatissimo dal pubblico per le sue fiction di successo, nel servizio a lui dedicato sarebbe stato definito apertamente “imbranato con le donne”. Un'affermazione che la star turca non ha pubblicamente condiviso. Tutto è nato nello studio di Rai 1, dove la conduttrice Caterina Balivo ee la vita sentimentale del protagonista della serie evento Sandokan.

Tuttavia, nel corso della discussione, si è generato un equivoco di fondo: l'etichetta di "imbranato con le donne" è stata erroneamente attribuita alla vita privata e reale dell'attore, scatenando giudizi e battute caustiche anche sulla presunta scarsa durata delle sue relazioni sentimentali. Commenti che non sono affatto passati inosservati a Can Yaman, il quale ha deciso di rompere il silenzio affidando ai suoi profili social una risposta tranchant per ristabilire immediatamente la verità dei fatti e difendere la propria immagine pubblica e privata.

"Carissimi, vi voglio bene però, “imbranato con le donne” è il mio personaggio nuovo che interpreto, non io. Per questo è una commedia. Avete capito tutto male. Mamma mia che commenti tremendi poi..." Nello sfogo social, Can Yaman non ha nascosto il forte fastidio non solo per l'interpretazione distorta delle sue parole, ma soprattutto per le insinuazioni relative alla sua sfera affettiva. L'attore ha voluto precisare con forza che l'indole timida o impacciata appartiene esclusivamente al copione della nuova commedia cinematografica o televisiva di cui è interprete, e non rispecchia affatto la sua persona.

Con la sua replica tagliente,scoppiato nel salotto pomeridiano di Rai 1, spegnendo le polemiche ma lasciando intendere di non essere disposto a tollerare travisamenti sul proprio conto. Resta da capire se ci sarà un chiarimento ufficiale o una replica in diretta televisiva nelle prossime puntate de La volta buona.