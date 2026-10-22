Caos sul set italiano di Un weekend da bamboccioni 3 con Sandler e Salma Hayek: lancio di pietre e bottiglie
Momenti di tensione a Olbia durante le riprese di Un weekend da bamboccioni 3: lancio di pietre e bottiglie sul set con Adam Sandler e Salma Hayek.
Doveva essere una giornata dedicata al cinema, con due grandi star di Hollywood impegnate nelle riprese di una nuova produzione Netflix. E invece, nel centro di Olbia, il set del film con Adam Sandler e Salma Hayek è diventato teatro di momenti di grande tensione, culminati nel ferimento di una guardia giurata. A provocare il caos sarebbe stato un gruppo di tre giovani che, dopo aver tentato di accedere a un'area riservata alla troupe, avrebbe reagito al rifiuto degli addetti alla sicurezza lanciando pietre e bottiglie di vetro. Una situazione che ha richiesto l'intervento dei carabinieri e che ha trasformato una giornata di riprese in un episodio di cronaca.
Ma proprio nei pressi di uno degli accessi controllati si sarebbe verificato l'episodio che ha improvvisamente interrotto la tranquillità della zona. Secondo quanto ricostruito dall'ANSA e dalla stampa locale, tre ragazzi avrebbero cercato di superare il cordone di sicurezza per entrare nell'area in cui si stavano svolgendo le riprese. Gli addetti alla vigilanza avrebbero però impedito loro di proseguire, invitandoli ad allontanarsi. A quel punto, la situazione sarebbe rapidamente degenerata e i tre giovani avrebbero iniziato a scagliare pietre e bottiglie di vetro contro il personale della sicurezza, provocando momenti di paura tra le persone presenti. Una delle pietre avrebbe raggiunto alla testa una guardia giurata, che ha riportato fortunatamente ferite lievi.
La tensione si sarebbe estesa anche alle attività commerciali della zona. Secondo quanto riferito da L'Unione Sarda, alcune persone si sarebbero rifugiate all'interno di un bar per mettersi al riparo, mentre venivano allertate le forze dell'ordine. Sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri, che ha riportato la situazione sotto controllo. Nel frattempo, i tre giovani si erano già allontanati a piedi in direzione di via De Filippi. Uno dei ragazzi, stando alle informazioni diffuse nelle ore successive, è stato rintracciato e identificato dalle forze dell'ordine. Non sono invece emersi, nelle prime ricostruzioni, ulteriori dettagli sull'identità degli altri due coinvolti o su eventuali provvedimenti nei loro confronti. Non risultano feriti tra gli attori protagonisti della produzione, né elementi che indichino un coinvolgimento diretto di Adam Sandler e Salma Hayek nell'episodio.
Secondo La Nuova Sardegna, nella giornata del 19 ottobre sono state coinvolte oltre 200 comparse, insieme a un numero altrettanto importante di membri dello staff. Un lavoro organizzativo considerevole, che ha richiesto modifiche temporanee alla viabilità e la chiusura di alcune strade del centro. Le scene girate in città dovrebbero occupare soltanto pochi minuti della versione finale del film, ma hanno richiesto un allestimento particolarmente complesso, con numerosi figuranti e diversi ambienti ricreati appositamente per la produzione. La presenza della troupe hollywoodiana, tuttavia, aveva già suscitato alcune discussioni nelle settimane precedenti.
In particolare, le riprese organizzate a Cala Moresca, nel territorio di Golfo Aranci, erano finite al centro delle critiche di alcuni ambientalisti, preoccupati per il possibile impatto degli interventi necessari ad allestire il set su un tratto di costa particolarmente delicato. L'amministrazione comunale aveva successivamente chiarito che la produzione disponeva delle autorizzazioni necessarie, cercando così di ridimensionare le polemiche. Si tratta comunque di una vicenda distinta da quanto accaduto nel centro di Olbia, dove il problema ha riguardato esclusivamente il tentativo di accesso non autorizzato all'area delle riprese e la successiva reazione contro il personale della vigilanza.