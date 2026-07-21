Capitano, mio Capitano! Oggi Robin Williams avrebbe compiuto 75 anni (e ci manca tantissimo)

Pubblicazione: 21 luglio alle 12:30

Oggi Robin Williams avrebbe soffiato su settantacinque candeline. Un traguardo che l'attore, scomparso prematuramente l'11 agosto 2014 a soli 63 anni, non ha potuto raggiungere, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore di milioni di fan in tutto il mondo. Eppure, la sua eredità artistica continua a brillare con la stessa intensità di quando calcava i palcoscenici e gli schermi cinematografici, regalando momenti di pura comicità alternati a interpretazioni drammatiche capaci di strappare lacrime autentiche.

Nato a Chicago il 21 luglio 1951, Robin McLaurin Williams proveniva da un contesto familiare che, sulla carta, sembrava destinarlo a tutt'altra carriera. Suo padre, Robert Fitzgerald Williams, ricopriva infatti il, uno dei colossi dell'industria automobilistica americana.

Una posizione di prestigio, simbolo di quella classe medio-alta che nell'America del dopoguerra incarnava il sogno di stabilità e successo economico. Sua madre, Laurie McLaurin Smith, aveva invece lavorato come modella, portando in famiglia un tocco di creatività e sensibilità estetica che avrebbe lasciato un'impronta indelebile sul giovane Robin.

Williams in una scena di Will Hunting - Genio ribelle (Miramax)

Nel 1967, quando Robin aveva sedici anni, la famiglia si trasferì in California, una mossa che si sarebbe rivelata determinante per il futuro dell'attore. La California degli anni Sessanta era un crogiolo culturale in piena ebollizione, dove fermenti artistici, movimenti di controcultura e una nuova concezione dell'intrattenimento stavano ridefinendo i confini tra arte alta e cultura popolare.

Per un ragazzo sensibile e dotato di un'immaginazione vulcanica come Williams, quel contesto rappresentò il

La scelta di intraprendere la carriera artistica rappresentò, in un certo senso, una rottura con le aspettative che il background familiare avrebbe potuto generare. Mentre molti figli di dirigenti d'azienda seguivano percorsi più tradizionali nel mondo del business o delle professioni liberali, Robin scelse di seguire la voce interiore che lo spingeva verso il palcoscenico.

Una decisione coraggiosa, che richiedeva non solo talento ma anche la determinazione di costruirsi un'identità professionale completamente diversa da quella paterna.

Ciò che rendeva Williams unico era la sua capacità camaleonica di passare dalla comicità più irriverente e fisica al dramma più intenso e toccante. Una versatilità che nel corso della sua carriera gli avrebbe permesso di interpretare personaggi iconici come l'alieno Mork nella serie televisiva Mork & Mindy, il professor Keating ne L'attimo fuggente, il Genio di Aladdin e lo psicologo Sean Maguire in Will Hunting - Genio ribelle, ruolo che gli valse l'Oscar come miglior attore non protagonista nel 1998.

La sua comicità era un fiume in piena, un'improvvisazione continua che attingeva a un repertorio vastissimo di voci, personaggi, riferimenti culturali e intuizioni fulminee. Sul palco sembrava posseduto da un'energia inesauribile, capace di saltare da un'impressione all'altra, da un registro comico all'altro, tenendo il pubblico in uno stato di meraviglia costante. Dietro quella maschera brillante, però, si nascondeva una sensibilità estrema e una vulnerabilità che avrebbero poi caratterizzato anche le sue interpretazioni drammatiche più memorabili.

La distanza tra le origini privilegiate e la scelta di una vita dedicata all'arte rivela molto sulla complessità del personaggio Robin Williams. Non si trattò semplicemente di ribellione giovanile o di rifiuto del mondo paterno, ma piuttosto della necessità profonda di esprimersi attraverso canali che il mondo corporate non avrebbe mai potuto offrire. In questo senso, la sua biografia personale riflette una tensione tipicamente americana tra conformismo sociale e ricerca di autenticità individuale, tra sicurezza materiale e realizzazione artistica.

Il trasferimento in California nel 1967 coincise anche con un momento cruciale della storia culturale americana. Era l'epoca della Summer of Love, del rinnovamento generazionale, della sperimentazione artistica senza precedenti.

La Bay Area, in particolare, stava diventando un laboratorio creativo dove teatro, cinema, musica e stand-up comedy si contaminavano reciprocamente, dando vita a forme espressive innovative. Williams avrebbe poi studiato alla Juilliard School di New York, affinando le sue doti naturali con una formazione tecnica rigorosa, ma è indubbio che l'atmosfera californiana degli anni formativi abbia contribuito a plasmare il suo approccio libero e anticonvenzionale alla performance.

La carriera di Robin Williams è stata costellata di successi straordinari, ma anche di momenti difficili legati a problemi di dipendenza e, negli ultimi anni, a una malattia neurodegenerativa che ha contribuito alla sua tragica decisione di togliersi la vita. La sua scomparsa ha scosso profondamente il mondo dello spettacolo e milioni di persone che avevano trovato conforto, gioia e ispirazione nelle sue interpretazioni.

Oggi, a distanza di anni dalla sua morte, Robin Williams rimane una figura amata e celebrata, un artista capace di attraversare generazioni e confini culturali. La sua eredità non risiede solo nei film e negli spettacoli che ha lasciato, ma anche nell'esempio di come il talento autentico, nutrito da intelligenza, sensibilità e coraggio, possa trasformare le origini personali in un trampolino verso una forma di espressione universale.

Da quel ragazzo figlio di un dirigente Ford nato a Chicago è emerso un genio creativo che ha ridefinito i confini della comicità e del dramma, regalandoci momenti indimenticabili che continuano a farci ridere e piangere, spesso contemporaneamente.