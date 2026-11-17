Pubblicazione: 17 novembre alle 10:47

Il cinema non è soltanto quello che succede sullo schermo. A volte, la parte più interessante comincia quando si accendono le luci. È da questa idea che è nato il Capriolo Film Festival, che dal 13 al 15 novembre ha trasformato Capriolo in un punto d'incontro tra cinema, cultura e curiosità, registrando un'ottima risposta di pubblico già alla sua prima edizione.

Le istituzioni alla serata inaugurale del Capriolo Film Festival Fonte: Capriolo Film Festival

DAVIDE PERINO, FEDERICO ZAMPAGLIONE E LA SORPRESA ADRIAN FARTADE

tra l'Auditorium BCC Basso Sebino e la Multisala Gemini., che ha scelto di non limitarsi alle proiezioni, ma di raccontare il cinema attraverso le persone, le idee e i mestieri che lo rendono possibile.

Tra i protagonisti Davide Perino, che ha accompagnato il pubblico alla scoperta del doppiaggio, raccontando il lavoro e l'interpretazione che si nascondono dietro alcune delle voci più familiari del cinema. Federico Zampaglione ha invece portato la propria esperienza tra musica e regia, offrendo uno sguardo personale sul cinema di genere in occasione della proiezione di The Nameless Ballad.

A caratterizzare questa prima edizione anche la presenza a sorpresa di Adrian Fartade, noto divulgatore scientifico, che ha aggiunto una prospettiva originale al festival, creando un collegamento tra scienza, immaginazione e linguaggio cinematografico. Due mondi apparentemente distanti, ma accomunati dalla capacità di raccontare ciò che non possiamo vedere, stimolare domande e rendere accessibili realtà complesse.

Davide Perino al Capriolo Film Festival Fonte: Capriolo Film Festival

LUCA LIGUORI: «NON VOLEVAMO SOLTANTO MOSTRARE FILM, MA DARE UN MOTIVO IN PIÙ PER AMARLI»

, il contributo del filmmaker e docentee gli approfondimenti dedicati alle scuole, tra animazione, doppiaggio, stop motion e sensibilizzazione sul tema dell'autismo con la

«Quando abbiamo immaginato il Capriolo Film Festival, volevamo creare qualcosa che andasse oltre la semplice proiezione di film. Ci interessava raccontare il cinema da vicino, scoprirne i meccanismi e soprattutto creare occasioni di incontro tra chi lo realizza e chi lo ama», commenta Luca Liguori, direttore artistico del festival.

«La risposta del pubblico è stata la soddisfazione più grande. Vedere le sale partecipate, gli studenti incuriositi e le persone continuare a parlare di cinema anche dopo gli incontri ci ha confermato che questa idea aveva un senso. Da Davide Perino a Federico Zampaglione, fino alla sorpresa di Adrian Fartade, ogni ospite ha portato un punto di vista diverso. Tutto questo è stato possibile grazie al lavoro di una squadra e alla fiducia dei partner che hanno creduto nel progetto fin dall'inizio. Non volevamo soltanto mostrare dei film, ma dare al pubblico un motivo in più per amarli. Questa prima edizione è un punto di partenza, e ci auguriamo possa essere l'inizio di un percorso destinato a crescere».

Il direttore artistico Luca Liguori insieme ai conduttori del Capriolo Film Festival Fonte: Capriolo Film Festival

Il programma ha attraversato generi e generazioni, coinvolgendo anche gli studenti dell'Istituto Comprensivo Aldo Moro, protagonisti delle attività mattutine dedicate alla scoperta dei linguaggi cinematografici.

Tra gli appuntamenti più significativi, I duellanti, il doppio confronto tra Tim Burton e Guillermo del Toro e tra Steven Spielberg e James Cameron, quattro registi che hanno contribuito a ridefinire l'immaginario cinematografico contemporaneo.

A concludere il festival, l'omaggio a Christopher Nolan, con il panel Christopher Nolan, il prestigiatore del cinema e la proiezione di The Prestige nel ventesimo anniversario della sua uscita. Una scelta particolarmente rappresentativa dello spirito della manifestazione: raccontare come il cinema costruisca le proprie illusioni, senza perdere la capacità di sorprendere lo spettatore.

Gli autori del corto Homo Homini Lupus al Capriolo Film Festival Fonte: Capriolo Film Festival

UN PROGETTO CULTURALE CHE VALORIZZA IL TERRITORIO

Organizzato da ScreenWorld e CineMinds, il Capriolo Film Festival ha potuto contare sul sostegno delle realtà del territorio, delle istituzioni e dei partner che hanno contribuito alla realizzazione della manifestazione.

Un ringraziamento particolare va all'Auditorium BCC Basso Sebino e alla Multisala Gemini, che hanno ospitato gli appuntamenti, e a tutti i collaboratori, gli sponsor e i sostenitori che hanno creduto nel progetto.

La partecipazione del pubblico conferma il valore di un'iniziativa capace di portare a Capriolo professionisti, appassionati e nuove generazioni, contribuendo alla crescita dell'offerta culturale del territorio e della Franciacorta.

Il divulgatore scientifico Adrian Fartade al Capriolo Film Festival Fonte: Capriolo Film Festival

, non soltanto per l'affluenza, ma per la qualità della partecipazione e per la capacità di creare un dialogo tra cinema e pubblico.

Tre giorni che hanno dimostrato come il cinema abbia ancora bisogno di luoghi in cui essere vissuto, raccontato e condiviso. Perché guardare un film è un'esperienza. Scoprire insieme perché funziona può renderla ancora più interessante