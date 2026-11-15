Capriolo Film Festival: l’imperdibile programma dell’ultimo giorno

Pubblicazione: 15 novembre alle 11:54

Capriolo (BS), 15 novembre 2026 – Ci sono registi che inventano mondi, altri che cambiano il modo di raccontarli. E poi c'è Christopher Nolan, che quei mondi li costruisce come trucchi di magia, chiedendo allo spettatore di guardare attentamente proprio mentre gli nasconde qualcosa sotto gli occhi. È nel segno dell'illusione e della meraviglia che si conclude la prima edizione del Capriolo Film Festival, tre giorni dedicati al cinema e ai suoi protagonisti.

I conduttori del Capriolo Film Festival Fonte: Capriolo Film Festival

Il festival arriva all'ultima giornata dopo un sabato particolarmente riuscito.alla Multisala Gemini, preceduto dalla proiezione diUn appuntamento che ha permesso di approfondire il percorso di un artista capace di muoversi tra musica e cinema di genere, raccontandone le contaminazioni e le ossessioni creative.

Apprezzati anche i cortometraggi del pomeriggio all'Auditorium BCC Basso Sebino. Le proiezioni di Juggernaut e Homo Homini Lupus, accompagnate dagli incontri con gli autori, hanno confermato l'interesse per un cinema capace di sperimentare attraverso il formato breve e di creare occasioni di confronto diretto con il pubblico.

Domenica 15 novembre il festival cambia prospettiva e guarda ai grandi creatori dell'immaginario cinematografico. Si comincia alle 16:00 alla Multisala Gemini con La mia vita da zucchina, il film d'animazione in stop motion che torna sul grande schermo per il decimo anniversario. Un'opera capace di affrontare temi complessi come la solitudine, l'infanzia e la perdita attraverso pupazzi e miniature, dimostrando quanto l'animazione possa raccontare emozioni profondamente umane.

Federico Zampaglione al Capriolo Film Festival Fonte: Capriolo Film Festival

: due autori che hanno trasformato mostri, creature fantastiche ed emarginati nei protagonisti di universi riconoscibili, tra fiaba gotica e immaginario politico.

Alle 18:30 il confronto passa a Steven Spielberg e James Cameron, due registi che hanno ridefinito il cinema spettacolare, il primo attraverso la capacità di costruire emozioni e meraviglia, il secondo spingendo sempre più avanti i confini della tecnologia cinematografica.

Il gran finale è dedicato a Christopher Nolan. Alle 20:30 il panel Christopher Nolan, il prestigiatore del cinema esplorerà i meccanismi narrativi, le ossessioni e i giochi temporali del regista britannico.

Davide Perino al Capriolo Film Festival Fonte: Capriolo Film Festival

PROGRAMMA – DOMENICA 15 NOVEMBRE

A seguire, alleUn film che racconta la rivalità tra due illusionisti, ma che è soprattutto una riflessione sul cinema stesso: sull'arte di nascondere qualcosa davanti agli occhi dello spettatore e sul piacere di credere a un'illusione.

Multisala Gemini – Via Palazzolo 66, Capriolo (BS)

16:00 – La mia vita da zucchina – Proiezione per il decimo anniversario

18:30 – I duellanti: Steven Spielberg vs James Cameron

20:30 – Christopher Nolan, il prestigiatore del cinema – Panel

Proiezione per il ventesimo anniversario