Capriolo Film Festival: l’imperdibile programma dell’ultimo giorno
Dopo il successo delle due giornate precedenti, il 15 Novembre il Capriolo Film Festival si prepara al gran finale della prima edizione con un programma imperdibile
Capriolo (BS), 15 novembre 2026 – Ci sono registi che inventano mondi, altri che cambiano il modo di raccontarli. E poi c'è Christopher Nolan, che quei mondi li costruisce come trucchi di magia, chiedendo allo spettatore di guardare attentamente proprio mentre gli nasconde qualcosa sotto gli occhi. È nel segno dell'illusione e della meraviglia che si conclude la prima edizione del Capriolo Film Festival, tre giorni dedicati al cinema e ai suoi protagonisti.
Apprezzati anche i cortometraggi del pomeriggio all'Auditorium BCC Basso Sebino. Le proiezioni di Juggernaut e Homo Homini Lupus, accompagnate dagli incontri con gli autori, hanno confermato l'interesse per un cinema capace di sperimentare attraverso il formato breve e di creare occasioni di confronto diretto con il pubblico.
Domenica 15 novembre il festival cambia prospettiva e guarda ai grandi creatori dell'immaginario cinematografico. Si comincia alle 16:00 alla Multisala Gemini con La mia vita da zucchina, il film d'animazione in stop motion che torna sul grande schermo per il decimo anniversario. Un'opera capace di affrontare temi complessi come la solitudine, l'infanzia e la perdita attraverso pupazzi e miniature, dimostrando quanto l'animazione possa raccontare emozioni profondamente umane.
Alle 18:30 il confronto passa a Steven Spielberg e James Cameron, due registi che hanno ridefinito il cinema spettacolare, il primo attraverso la capacità di costruire emozioni e meraviglia, il secondo spingendo sempre più avanti i confini della tecnologia cinematografica.
Il gran finale è dedicato a Christopher Nolan. Alle 20:30 il panel Christopher Nolan, il prestigiatore del cinema esplorerà i meccanismi narrativi, le ossessioni e i giochi temporali del regista britannico.
PROGRAMMA – DOMENICA 15 NOVEMBRE
Multisala Gemini – Via Palazzolo 66, Capriolo (BS)
16:00 – La mia vita da zucchina – Proiezione per il decimo anniversario
18:30 – I duellanti: Steven Spielberg vs James Cameron
20:30 – Christopher Nolan, il prestigiatore del cinema – Panel