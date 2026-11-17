Pubblicazione: 17 novembre alle 13:30

Scuola di seduzione non è tratto da una singola storia vera e i suoi protagonisti non corrispondono a persone reali documentate. Eppure il film di Carlo Verdone affonda le radici in un fenomeno reale che attraversa la società contemporanea. Il regista romano ha raccontato di aver avuto l'intuizione dopo aver letto un articolo del Guardian sulle scuole di seduzione online e sul lavoro di psicologi specializzati nell'aiutare persone con scarsa autostima nelle relazioni sentimentali. La domanda sul confine tra realtà e finzione è tornata d'attualità il 4 ottobre, quando il film è risalito fino al quinto posto tra i titoli più visti sulla piattaforma in Italia, guadagnando quattro posizioni in un solo giorno secondo i dati di FlixPatrol.





Il nucleo reale del progetto non è quindi una biografia né la ricostruzione di eventi specifici, ma un punto di partenza sociologico.dedicato alle scuole di seduzione online e agli specialisti che lavorano con persone insicure nelle relazioni. Un fenomeno che negli ultimi anni ha conosciuto un'esplosione in Inghilterra e che si è rapidamente diffuso anche in altri paesi europei.. La sceneggiatura, firmata insieme a Pasquale Plastino e Luca Mastrogiovanni, parte da un dato di realtà contemporaneo: il senso di inadeguatezza nelle relazioni sentimentali in un'epoca in cui anche l'intelligenza artificiale è entrata nel modo di conoscersi, flirtare e lasciarsi.. Non esiste un modello reale specifico su cui sia stata costruita. La psicologa spagnola che ha lasciato Madrid per Roma rappresenta piuttosto una sintesi di quel tipo di professionisti e corsi che hanno ispirato il film. La sua funzione narrativa è quella di guidare il gruppo attraverso un percorso che mette a nudo paure e comportamenti facilmente riconoscibili nel modo in cui oggi si vivono le relazioni.. Clemente, interpretato da Verdone stesso, è un ex musicista d'orchestra in pensione. Adele è una content creator che inizialmente vuole smascherare il corso. Giuliana cerca di recuperare il rapporto con il marito. Bruno è un professore condizionato da una madre molto presente.

Gaia è una libraia convinta di essere sfortunata in amore. Emanuele appare sicuro e privilegiato, ma è estremamente timido nelle relazioni. Questa struttura permette al film di tornare alla commedia costruita sulle fragilità quotidiane che ha sempre caratterizzato il cinema di Verdone, ma con un linguaggio rinnovato. Il regista ha dichiarato che dopo la serie Vita da Carlo, per cui sono passati quasi sei anni, ritornare alla regia di un lungometraggio non è stata una cosa psicologicamente facile. Scrivere un film è molto più complicato, bisogna condensare tutto in un'ora e cinquanta, avere un inizio e una fine ben chiari, strutturare tutto in poco tempo. Sul registro scelto, Verdone ha spiegato di aver cercato di fare una commedia contemporanea che fosse scritta e realizzata in maniera diversa rispetto ai suoi ultimi film.

Il risultato è un lavoro pieno di tenerezza e sensibilità, che prosegue quella direzione sempre più autoriale già intrapresa con la serie televisiva. Ogni suo film ha sempre avuto un lato comico e uno più malinconico, perché la sua anima è questa. Chiamatela malincomicità, dice, è il suo carattere, il suo temperamento.. Ognuno dei personaggi presenti nel film ha un problema diverso dall'altro, ma si tratta di problemi che fanno parte della vita di oggi. Verdone trova che la fragilità,

Un'osservazione che riflette le tensioni di una società in cui le dinamiche relazionali sono profondamente cambiate. Il dettaglio da ricordare è quindi chiaro: la scuola del film è inventata, ma il fenomeno che l'ha ispirata è reale. Verdone ha preso un tema già presente nella società, lo ha osservato attraverso la lente del Guardian, lo ha filtrato con la sua sensibilità e lo ha trasformato in una storia sulle insicurezze sentimentali contemporanee. Non una cronaca, ma una riflessione narrativa su come oggi si cerca l'amore, lo si perde e lo si ritrova.