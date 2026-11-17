Carlo Verdone compie 76 anni: il retroscena sul suo ultimo film, l'articolo del Guardian e la storia vera
Scuola di seduzione di Verdone non è una storia vera, ma si ispira a un articolo del Guardian sul fenomeno reale delle scuole online per insicuri in amore.
Scuola di seduzione non è tratto da una singola storia vera e i suoi protagonisti non corrispondono a persone reali documentate. Eppure il film di Carlo Verdone affonda le radici in un fenomeno reale che attraversa la società contemporanea. Il regista romano ha raccontato di aver avuto l'intuizione dopo aver letto un articolo del Guardian sulle scuole di seduzione online e sul lavoro di psicologi specializzati nell'aiutare persone con scarsa autostima nelle relazioni sentimentali. La domanda sul confine tra realtà e finzione è tornata d'attualità il 4 ottobre, quando il film è risalito fino al quinto posto tra i titoli più visti sulla piattaforma in Italia, guadagnando quattro posizioni in un solo giorno secondo i dati di FlixPatrol.
Ortensia, interpretata da Karla Sofía Gascón, è un personaggio di finzione. Non esiste un modello reale specifico su cui sia stata costruita. La psicologa spagnola che ha lasciato Madrid per Roma rappresenta piuttosto una sintesi di quel tipo di professionisti e corsi che hanno ispirato il film. La sua funzione narrativa è quella di guidare il gruppo attraverso un percorso che mette a nudo paure e comportamenti facilmente riconoscibili nel modo in cui oggi si vivono le relazioni. Il gruppo dei sei partecipanti serve proprio a mostrare altrettante sfaccettature del sentirsi bloccati affettivamente. Clemente, interpretato da Verdone stesso, è un ex musicista d'orchestra in pensione. Adele è una content creator che inizialmente vuole smascherare il corso. Giuliana cerca di recuperare il rapporto con il marito. Bruno è un professore condizionato da una madre molto presente.
Gaia è una libraia convinta di essere sfortunata in amore. Emanuele appare sicuro e privilegiato, ma è estremamente timido nelle relazioni. Questa struttura permette al film di tornare alla commedia costruita sulle fragilità quotidiane che ha sempre caratterizzato il cinema di Verdone, ma con un linguaggio rinnovato. Il regista ha dichiarato che dopo la serie Vita da Carlo, per cui sono passati quasi sei anni, ritornare alla regia di un lungometraggio non è stata una cosa psicologicamente facile. Scrivere un film è molto più complicato, bisogna condensare tutto in un'ora e cinquanta, avere un inizio e una fine ben chiari, strutturare tutto in poco tempo. Sul registro scelto, Verdone ha spiegato di aver cercato di fare una commedia contemporanea che fosse scritta e realizzata in maniera diversa rispetto ai suoi ultimi film.
Un'osservazione che riflette le tensioni di una società in cui le dinamiche relazionali sono profondamente cambiate. Il dettaglio da ricordare è quindi chiaro: la scuola del film è inventata, ma il fenomeno che l'ha ispirata è reale. Verdone ha preso un tema già presente nella società, lo ha osservato attraverso la lente del Guardian, lo ha filtrato con la sua sensibilità e lo ha trasformato in una storia sulle insicurezze sentimentali contemporanee. Non una cronaca, ma una riflessione narrativa su come oggi si cerca l'amore, lo si perde e lo si ritrova.