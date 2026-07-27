Carrie, Mike Flanagan riporta in vita il capolavoro di Stephen King: svelata la data d'uscita della serie

Pubblicazione: 27 luglio alle 09:00

Amazon Prime Video ha finalmente svelato la data di uscita e il trailer ufficiale della serie tv tratta da Carrie, il romanzo d'esordio di Stephen King che nel 1974 ha inaugurato una delle carriere letterarie più prolifiche e influenti della storia dell'horror. Tutti gli otto episodi della serie debutteranno il 7 ottobre 2026, confermando l'approccio ormai consolidato delle piattaforme streaming di rilasciare intere stagioni in un'unica soluzione per il binge-watching più sfrenato.

La serie rappresenta l'ennesima collaborazione tra, il regista e showrunner che negli ultimi anni si è affermato come il vero interprete contemporaneo dell'universo kingiano. Dopo aver dimostrato la sua maestria nell'adattare classici del terrore consi assume ora la responsabilità di rileggere uno dei personaggi più iconici della letteratura horror:, l'adolescente dotata di poteri telecinetici che ha terrorizzato e affascinato generazioni di lettori.

Il nuovo teaser trailer diffuso da Amazon promette una reinterpretazione audace e contemporanea della storia. La logline ufficiale descrive la serie come una "reimaginazione coraggiosa e attuale" che segue Carrie White, un'adolescente emarginata che ha trascorso la sua vita in isolamento insieme alla madre dominatrice. Dopo la morte improvvisa e prematura del padre, Carrie si ritrova catapultata nell'ambiente alieno della scuola pubblica, dove deve fare i conti con uno scandalo di bullismo che sconvolge l'intera comunità e con l'emergere di misteriosi poteri telecinetici.

Al centro della narrazione c'è H. Howell, un volto già noto agli appassionati di horror per le sue apparizioni in Curse of Chucky, Cult of Chucky, Hunter Hunter, Spirit in the Blood, Time Cut, Harland Manor e Channel Zero. L'attrice porta con sé un curriculum che dimostra una particolare affinità con il genere, elemento che potrebbe rivelarsi cruciale per costruire una Carrie credibile e sfaccettata. Al suo fianco, Siena Agudong interpreta Sue Snell, mentre Matthew Lillard assume il ruolo del preside Grayle, confermando ancora una volta la sua versatilità dopo decenni di carriera tra horror, comedy e thriller.

Il cast vanta anche Samantha Sloyan nei panni di, la madre fanatica religiosa di Carrie. Sloyan è una collaboratrice di lunga data di Flanagan, avendo recitato in, The Midnight Club, Midnight Mass e Hush. Questa continuità creativa garantisce una sintonia artistica che traspare nelle performance e nella coerenza stilistica dell'intero progetto. Completano il cas, Thalia Dudek come Emaline, Amber Midthunder come Miss Desjardin, Josie Totah come Tina, Arthur Conti come Billy e Joel Oulette come Tommy.

Mike Flanagan non si limita a dirigere la serie, ma ne firma anche la sceneggiatura e la produzione esecutiva, assumendo il ruolo di showrunner. Al suo fianco, Trevor Macy svolge funzioni di produttore esecutivo, consolidando una partnership professionale che ha già dato frutti straordinari. Amazon MGM Studios produce l'intera operazione, confermando l'impegno della piattaforma nel settore dell'horror di qualità. La notizia della serie era stata riportata per la prima volta nell'ottobre 2024, quando il progetto era ancora in fase di sviluppo.

You never forget your first dance. Carrie, a new series from Mike Flanagan, based on Stephen King’s iconic debut novel arrives October 7 on Prime Video. pic.twitter.com/XBofFYTHFg — Amazon MGM Studios (@AmazonMGMStudio) July 26, 2026

Il via libera ufficiale da parte di Amazon è arrivato nell'aprile 2025, innescando un processo produttivo relativamente rapido che ha portato al completamento della prima stagione in poco più di un anno. La struttura a otto episodi suggerisce un approccio narrativo espanso rispetto alle precedenti trasposizioni cinematografiche, con lo spazio necessario per esplorare la psicologia dei personaggi, le dinamiche sociali della comunità e le origini dei poteri di Carrie con una profondità inedita.

Il romanzo di Stephen King è stato adattato numerose volte nel corso di mezzo secolo. La prima versione cinematografica, diretta da Brian De Palma nel 1976, è diventata un classico istantaneo, ricevendo nomination agli Oscar per Sissy Spacek e Piper Laurie. Quel film rimane ancora oggi l'unica trasposizione di un'opera di King ad aver ottenuto riconoscimenti accademici per la recitazione, consolidando Carrie come materiale di straordinaria rilevanza culturale. Nel 1999 è uscito un sequel mal accolto, seguito da un film per la televisione nel 2002 e da un remake nel 2013 che non è riuscito a eguagliare l'impatto dell'originale.

New look at Mike Flanagan’s ‘CARRIE’ series.



Debuts October 7 on Prime Video. pic.twitter.com/dxMj9LM7y6 — Film Updates (@FilmUpdates) July 26, 2026

La scelta di Flanagan di realizzare una serie televisiva invece di un ulteriore film cinematografico potrebbe rappresentare la chiave per restituire a Carrie la complessità che merita. Il formato seriale permette di dedicare tempo allo sviluppo dei personaggi secondari, alle sfumature della relazione madre-figlia, al contesto sociale che alimenta il bullismo e all'evoluzione graduale dei poteri telecinetici. In un'epoca in cui il dibattito sul bullismo nelle scuole, sull'isolamento sociale e sulla salute mentale degli adolescenti è più vivo che mai, una rilettura contemporanea di Carrie può risuonare con una forza particolare.

Mike Flanagan ha risposto anche alle inevitabili domande su una possibile seconda stagione della serie. Pur mantenendo un approccio cauto, il regista non ha escluso la possibilità di espandere ulteriormente l'universo di Carrie, lasciando la porta aperta a sviluppi futuri qualora la prima stagione dovesse riscuotere il successo sperato. La natura del romanzo originale, con il suo epilogo tragico e definitivo, potrebbe suggerire una miniserie autoconclusiva, ma la creatività degli showrunner contemporanei ha dimostrato più volte la capacità di espandere narrazioni apparentemente chiuse.

Con il debutto fissato per il 7 ottobre 2026, i fan dell'horror hanno segnato una data importante nel calendario. La combinazione tra il talento di Mike Flanagan, la potenza del materiale originale di Stephen King e le risorse produttive di Amazon promette una delle proposte seriali più attese dell'autunno. Resta da vedere se questa nuova incarnazione di Carrie White riuscirà a scolpirsi un posto nell'immaginario collettivo accanto all'iconica interpretazione di Sissy Spacek, o se riuscirà addirittura a superarla, offrendo una visione ancora più perturbante e umana di una delle figure più tragiche della letteratura horror.