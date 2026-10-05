Casa a prima vista, ecco la data dello speciale sul matrimonio di Ida Di Filippo
Ida Di Filippo di Casa a prima vista sposa Pietro Albano in uno speciale tv su Real Time. Gianluca Torre e Mariana D'Amico damigelli d'onore.
Dalle case degli altri al giorno più importante della sua vita. Ida Di Filippo, uno dei volti più amati di Casa a prima vista, questa volta lascia entrare le telecamere nella sua vita privata e mostra il matrimonio con Pietro Albano, dai mesi di preparativi fino al fatidico sì. Le nozze diventano uno speciale tv, Il matrimonio di Ida e Pietro, in onda martedì 6 ottobre alle 21.30 su Real Time, canale 31, e disponibile anche in streaming su discovery+.
A raccontare il percorso degli sposi sarà la voce di Andrea Pellizzari, già narratore di Casa a prima vista. Ida e Pietro ripercorrono la nascita della loro storia d'amore e le tappe che li hanno condotti all'altare: dagli incontri con la wedding planner Giorgia Fantin Borghi alle ultime prove degli abiti, dai sopralluoghi a Sorrento alle visite a Siano, dove la grande famiglia Di Filippo custodisce con orgoglio le tradizioni campane che hanno ispirato la celebrazione.
La scelta degli sposi era precisa: celebrare un autentico matrimonio del Sud, trasformando il grande giorno in una lunga festa tra famiglia, amici, musica e tradizione, con il mare della Costiera Sorrentina sullo sfondo. Un evento fortemente voluto come espressione delle radici culturali della sposa, fatto di convivialità, affetti e quella calorosa atmosfera che solo le celebrazioni meridionali sanno regalare.
Per chi conosce Ida Di Filippo soprattutto attraverso Casa a prima vista, Turisti per case e Pazzi di dolci, sarà l'occasione per vederla in una veste molto diversa. Non ci saranno clienti da conquistare o appartamenti da trovare: questa volta al centro della storia ci sono Ida, Pietro e il loro matrimonio, con le emozioni e i preparativi che hanno preceduto il sì. Un racconto che promette di emozionare e coinvolgere, proprio come solo i grandi eventi della vita sanno fare.