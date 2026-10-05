Casa a prima vista, ecco la data dello speciale sul matrimonio di Ida Di Filippo

Pubblicazione: 05 ottobre alle 12:38

Dalle case degli altri al giorno più importante della sua vita. Ida Di Filippo, uno dei volti più amati di Casa a prima vista, questa volta lascia entrare le telecamere nella sua vita privata e mostra il matrimonio con Pietro Albano, dai mesi di preparativi fino al fatidico sì. Le nozze diventano uno speciale tv, Il matrimonio di Ida e Pietro, in onda martedì 6 ottobre alle 21.30 su Real Time, canale 31, e disponibile anche in streaming su discovery+.





Dopo aver conquistato il pubblico grazie alla sua energia, solarità e alla capacità di individuare la casa giusta per ogni cliente, Ida apre per la prima volta le porte della sua intimità in un racconto che non si limita alla cerimonia. L, in un viaggio emotivo che prende il via nei mesi precedenti le nozze e culmina nella celebrazione vera e propria., già narratore di Casa a prima vista. Ida e Pietro ripercorrono la nascita della loro storia d'amore e le tappe che li hanno condotti all'altare:Giorgia Fantin Borghi, dai sopralluoghi a Sorrento alle visite a Siano, dove la grande famiglia Di Filippo custodisce con orgoglio le tradizioni campane che hanno ispirato la celebrazione.

La scelta degli sposi era precisa: celebrare un autentico matrimonio del Sud, trasformando il grande giorno in una lunga festa tra famiglia, amici, musica e tradizione, con il mare della Costiera Sorrentina sullo sfondo. Un evento fortemente voluto come espressione delle radici culturali della sposa, fatto di convivialità, affetti e quella calorosa atmosfera che solo le celebrazioni meridionali sanno regalare.





due persone che il pubblico associa immediatamente a Ida:. I colleghi di Casa a prima vista non hanno partecipato soltanto come ospiti. Per loro Ida e Pietro hanno scelto infatti un ruolo speciale:, segno di un'amicizia che negli anni è andata oltre il rapporto nato davanti alle telecamere, testimoniando un legame autentico nato ben oltre il set.Per chi conosce Ida Di Filippo soprattutto attraverso Casa a prima vista, Turisti per case e Pazzi di dolci,. Non ci saranno clienti da conquistare o appartamenti da trovare: questa volta al centro della storia ci sono Ida, Pietro e il loro matrimonio, con le emozioni e i preparativi che hanno preceduto il sì. Un racconto che promette di emozionare e coinvolgere, proprio come solo i grandi eventi della vita sanno fare.