Casey Affleck parla del rapporto con Matt Damon: rivalità o competizione?

Pubblicazione: 28 settembre alle 16:42

Casey Affleck torna a parlare di Matt Damon durante una masterclass allo Zurich Film Festival, dove ha ripercorso alcuni momenti della propria carriera. Inevitabile il riferimento all'attore con cui condivide radici e una lunga conoscenza. Cresciuti nell'area di Boston, i due hanno seguito percorsi differenti fino a diventare protagonisti di Hollywood. Ma quanto c'è davvero di rivalità tra loro? Affleck ha scelto di ridimensionare l'idea di una vera competizione, raccontando invece un rapporto costruito sulla conoscenza reciproca e sulla stima professionale.

. Casey ha ricordato come avessero avuto lo stesso insegnante di teatro, una figura capace di avvicinare molti giovani alla recitazione., secondo il ricordo di Affleck,. Il loro percorso, però, avrebbe preso direzioni diverse: Damon ha costruito una carriera che alterna grandi produzioni e cinema d'autore, mentre Affleck ha privilegiato spesso ruoli più complessi e progetti indipendenti.

Proprio per questo Casey non considera Damon un vero rivale. Durante l'incontro ha sottolineato quanto siano diversi, spiegando che Matt possiede sia un grande talento come attore sia quel tipo di fascino da star cinematografica che lo ha reso particolarmente adatto ai ruoli da protagonista. Affleck ha anche citato The Talented Mr. Ripley tra le interpretazioni di Damon che apprezza maggiormente. Più che stabilire chi abbia avuto la carriera migliore, le sue parole sembrano quindi esprimere una sincera ammirazione per il lavoro dell'amico.

La loro storia professionale conferma questa lettura. Nel 2024 i due hanno recitato insieme in The Instigators, dimostrando che il loro rapporto va oltre il semplice confronto tra carriere. Damon ha spiegato in passato di avere con Casey una relazione professionale molto diretta, nella quale entrambi possono discutere apertamente delle proprie idee. La loro eventuale competizione sembra quindi essere soprattutto un confronto tra colleghi che si conoscono bene, non una lotta per dimostrare chi sia il migliore.

Il resto della masterclass ha permesso ad Affleck di parlare anche del proprio rapporto con Hollywood e della sua evoluzione come regista. L'attore ha raccontato di aver imparato ad accettare l'etichetta di "outsider", arrivando persino a considerarla un elemento positivo del proprio percorso., ancora in fase di perfezionamento, e ha parlato della necessità di confrontarsi con il pubblico prima di considerare concluso il lavoro.

Affleck ha infine ricordato alcuni momenti importanti della sua carriera, dalla vittoria dell'Oscar per Manchester by the Sea alla collaborazione con Christopher Nolan. Ma è proprio il confronto con Matt Damon a offrire la chiave più interessante della masterclass, i due attori partiti da un contesto simile hanno costruito carriere molto diverse, senza che questo abbia necessariamente trasformato la loro storia in una rivalità. Più che una sfida, il rapporto tra Affleck e Damon sembra essere quello di due professionisti che continuano a osservare e rispettare percorsi differenti.