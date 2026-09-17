Catania Film Fest: Óliver Laxe Presidente Onorario per la 15 edizione del Festival

Pubblicazione: 17 settembre alle 13:58

Direttamente dall’83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia arriva l'annuncio ufficiale: il regista e sceneggiatore franco-spagnolo Óliver Laxe sarà il Presidente Onorario de La Grande Giuria per la 15ª edizione del Catania Film Fest, la kermesse cinematografica diretta da Emanuele Rauco e Cateno Piazza.

Foto del regista Óliver Laxe Fonte: Catania Film Fest

Nato a Parigi nel 1982 e di origini galiziane, Laxe si è imposto come. Celebre per una poetica rigorosa che fonde spiritualità, misticismo e indagine del paesaggio, il cineasta è stato più volte acclamato sulla Croisette con opere pluripremiate come Mimosas (2016) e O que arde (2019), fino a raggiungere la definitiva consacrazione internazionale con il suo ultimo lungometraggio,. Il film gli è valso infatti

La presenza di Laxe a Catania non si limiterà al ruolo istituzionale, ma segnerà anche uno degli appuntamenti più attesi del cartellone. Domenica 15 novembre, gli spazi di Zo Centro Culture Contemporanee ospiteranno in esclusiva la "Sirat Live A/V Experience". Al fianco del regista andrà in scena Kangding Ray (David Letellier), acclamato musicista e produttore francese candidato ai Golden Globe 2026 proprio per la magnetica colonna sonora di Sirat. Nato dalla stretta sinergia e co-organizzazione con Zo Centro Culture Contemporanee e Opera Festival, l’evento promette un'esperienza immersiva unica: una performance dal vivo in cui cinema d'autore, sperimentazione elettronica, architetture ambient e suggestioni rituali si fonderanno abbattendo i confini della fruizione tradizionale.

Riepilogo Date e Sedi – Catania Film Fest 2026

• 9 – 11 novembre 2026 | Artigiani per il Cinema – Centro Culturale Le Ciminiere

| 15ª edizione Catania Film Fest (Sezione Ufficiale e Concorso)

• 15 novembre 2026 | Sirat Live A/V Experience con Kangding Ray e Óliver Laxe – Zo Centro Culture Contemporanee