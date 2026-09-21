C’è ancora domani, perché Delia e Ivano ballano durante la violenza: il significato nascosto della scena

Pubblicazione: 21 settembre alle 13:45

Ci sono scene di film che rimangono impresse nella memoria, per una battuta, uno sguardo particolare, e nel caso di C'è ancora domani, esordio alla regia di Paola Cortellesi, uscito nel 2023 per un ballo apparentemente "fuori contesto". Delia e Ivano, interpretati dalla stessa Cortellesi e da Valerio Mastandrea, si muovono a ritmo di musica sulle note di una celebre canzone di Mina, in una sequenza che dovrebbe essere una delle tante aggressioni domestiche subite dalla donna. È una scelta straniante, quasi surreale, soprattutto perché arriva all'interno di un film che per gran parte del tempo mantiene un'impronta realistica e fortemente legata alla Roma del dopoguerra. Ma proprio quella trasformazione permette alla regista di raccontare la violenza in un modo diretto.

La storia è ambientata a Roma nel 1946, pochi mesi dopo la fine della Seconda guerra mondiale e alla vigilia del referendum istituzionale del 2 giugno. Nel popolare quartiere di Testaccio vive Delia, moglie di Ivano e madre di tre figli. La donna trascorre le proprie giornate occupandosi della casa, dei figli e di diversi lavori con cui contribuisce al mantenimento della famiglia. A casa, però,e con un suocero che contribuisce a mantenere un ambiente profondamente maschilista.

Ivano la umilia, la controlla e la picchia. Delia ha imparato a convivere con quelle aggressioni al punto che la violenza sembra essere diventata una componente ordinaria della sua esistenza. Anche la figlia Marcella comincia però a rendersi conto di ciò che accade e teme che il matrimonio possa diventare per lei una trappola simile. Intanto Delia riceve una misteriosa lettera e sembra prepararsi a lasciare Roma insieme a Nino, un uomo che aveva amato in passato. Il film conduce così lo spettatore verso una possibile fuga, ma il significato di quella lettera e il vero obiettivo della protagonista emergeranno soltanto nel finale.

Paola Cortellesi in una scena di C'è ancora domani - Fonte: Vision Distribution

Ma perché la violenza diventa un ballo? È proprio qui che si trova una delle intuizioni più interessanti di Cortellesi. Quando Ivano aggredisce Delia, la scena cambia registro: i gesti della violenza vengono sincronizzati con la musica e diventano una sorta di danza. La canzone scelta è “Nessuno”, nella versione interpretata da Petra Magoni e Ferruccio Spinetti. È un brano che normalmente associamo a un sentimento amoroso, ma qui assume un'atmosfera completamente diversa: Cortellesi ha raccontato che proprio questa interpretazione, caratterizzata da sonorità più dolorose, le ha suggerito l'idea della sequenza. Lo scopo è volutamente disturbante: ciò che vediamo non è una vera danza, naturalmente, ma la rappresentazione di qualcosa che per Delia è diventato un rituale.

Cortellesi ha spiegato che l'idea era raccontare non soltanto quella specifica aggressione,La violenza non è un episodio isolato:. I segni sul corpo compaiono e sembrano quasi scomparire, il sangue arriva e poi sembra tornare indietro. È come se in pochi istanti venisse condensato un ciclo di violenza durato anni. Uno degli aspetti più inquietanti della sequenza riguarda proprio le tracce lasciate sul corpo di Delia. I lividi non vengono utilizzati soltanto per mostrare le conseguenze fisiche delle botte: diventano una rappresentazione della ripetizione.

La regista ha spiegato di aver voluto sottolineare soprattutto gli effetti psicologici di una violenza sistematica e quotidiana, evitando che la macchina da presa trasformasse l'aggressione in uno spettacolo da osservare. È una scelta importante perché cambia completamente il punto di vista dello spettatore. Non siamo invitati a guardare “quanto forte” Ivano colpisca Delia. Siamo portati invece a comprendere che quelle botte fanno parte di un meccanismo molto più ampio. Il gesto diventa quindi ripetitivo proprio come una coreografia imparata a memoria.

C'è poi un'altra lettura possibile. Il ballo suggerisce che Delia e Ivano siano intrappolati in una sequenza di gesti che si ripete continuamente. Lui aggredisce, lei subisce, la tensione si allenta e la vita quotidiana ricomincia. Poi tutto torna da capo. Non è dunque una danza di coppia, ma una coreografia imposta dalla violenza. Il significato diventa ancora più evidente perché, nel film, momenti di brutalità e momenti apparentemente normali convivono. La violenza non occupa necessariamente ogni minuto della relazione: proprio questa alternanza contribuisce a renderla una prigione difficile da spezzare. La scena del ballo racchiude così in pochi minuti l'intero rapporto tra i due personaggi. Una relazione nella quale l'abuso è diventato una consuetudine, quasi una sequenza di passi già conosciuti.