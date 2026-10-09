Celentano, il presunto figlio segreto rompe il silenzio: l’appello e la verità sul DNA
Adriano Celentano e il caso del presunto figlio segreto Antonio Segatori: le ultime news, l'appello per il test del DNA e la battaglia legale.
Il nome di Adriano Celentano torna a far parlare il mondo dello spettacolo per una vicenda personale che affonda le radici alla fine degli anni Sessanta. Al centro della storia c'è Antonio Maria Segatori, l'uomo che sostiene di essere il figlio biologico del celebre cantante e che da tempo chiede di fare chiarezza sulle proprie origini. Una vicenda complessa, tra ricordi familiari, dichiarazioni pubbliche e sviluppi giudiziari, che continua ad attirare l'attenzione del pubblico.
Dall'altra parte, la reazione del "Molleggiato" non si è fatta attendere. Se in un primo momento il cantante aveva scelto la via dell'ironia sui social media, arrivando a commentare la notizia con la sua consueta verve tagliente, la situazione si è poi spostata nelle aule dei tribunali. Celentano ha infatti deciso di affidarsi alle cure legali dell'avvocato Giulia Bongiorno per tutelare la propria immagine e respingere con decisione ogni speculazione infondata sulla paternità.
Nonostante la ferma smentita da parte del celebre artista, la vicenda giudiziaria prosegue il suo corso. Nelle ultime settimane, le parti si sono trovate faccia a faccia in un'udienza da remoto, un momento ad alto impatto emotivo che ha riacceso i riflettori sul caso. Antonio Segatori ha lanciato un nuovo, accorato appello pubblico al cantante, invitandolo a sottoporsi all'esame genetico per chiudere definitivamente la questione: "La verità la conosciamo tutti, facciamolo 'sto esame e poi ti chiamo papà", ha dichiarato.