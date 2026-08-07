Cent'anni di solitudine: dove è stata girata la serie Netflix tra le spettacolari location della Colombia

Pubblicazione: 07 agosto alle 10:32

L'universo magico di Cent'anni di solitudine ha finalmente preso vita sul piccolo schermo grazie all'ambizioso adattamento realizzato da Netflix. La serie, ispirata al celebre romanzo di Gabriel García Márquez, non conquista soltanto per la fedeltà alla storia della famiglia Buendía, ma anche per le straordinarie ambientazioni che ricreano l'atmosfera sospesa della leggendaria Macondo. Dietro ogni episodio si nasconde un enorme lavoro di ricostruzione scenografica. La produzione ha scelto di girare interamente in Colombia, il Paese natale dello scrittore premio Nobel, per restituire autenticità ai paesaggi e alle atmosfere che hanno reso immortale il romanzo.

Uno degli aspetti più sorprendenti della seriein cui si sviluppa la saga dei Buendía. Invece di affidarsi esclusivamente agli effetti digitali, Netflix ha costruito un enorme set permanente nel dipartimento di Tolima, dando vita a un borgo completo di abitazioni, piazze, strade e vegetazione. La scelta ha permesso a registi e attori di muoversi in un ambiente reale, contribuendo a rendere ancora più credibile il racconto e il realismo magico che caratterizza l'opera di García Márquez.

Oltre all'imponente set, la serie sfrutta numerose località colombiane caratterizzate da foreste tropicali, fiumi e paesaggi incontaminati. Le riprese hanno valorizzato territori poco conosciuti al grande pubblico internazionale, mostrando una Colombia lontana dagli stereotipi e ricca di scenari mozzafiato. Le vaste pianure, la vegetazione lussureggiante e i corsi d'acqua diventano elementi narrativi fondamentali, accompagnando l'evoluzione della famiglia Buendía attraverso le generazioni e contribuendo a creare quell'atmosfera sospesa tra realtà e fantasia che ha reso celebre il romanzo.

Portare sullo schermo Cent'anni di solitudine era considerata per molti anni una missione quasi impossibile. Lo stesso García Márquez riteneva difficile trasporre cinematograficamente il suo capolavoro, ma Netflix ha affrontato la sfida investendo in una produzione di altissimo livello, con un cast prevalentemente colombiano e una ricostruzione storica estremamente accurata. Il risultato è una serie che punta non solo sulla forza della narrazione, ma anche sull'impatto visivo, trasformando le location in un elemento centrale del racconto.

Come accade sempre più spesso con le grandi produzioni internazionali, anche Cent'anni di solitudine potrebbe contribuire alla crescita del cineturismo in Colombia. Gli spettatori affascinati dai paesaggi della serie potranno infatti scoprire un territorio ricco di cultura, natura e tradizioni, seguendo le tracce di uno dei romanzi più importanti della letteratura mondiale. Per gli appassionati di cinemasfondo: sono il cuore pulsante di una storia senza tempo, capace di trasformare luoghi reali in scenari leggendari.