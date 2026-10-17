C'era una volta in America, il finale spiegato: cosa significa davvero l'ultimo sorriso di Robert De Niro?

Pubblicazione: 17 ottobre alle 08:00

Ci sono film che finiscono quando scorrono i titoli di coda e altri che continuano a vivere nella mente degli spettatori, alimentando dubbi e interpretazioni anche a distanza di decenni. C'era una volta in America appartiene senza dubbio alla seconda categoria, perché Sergio Leone ha scelto di concludere il suo ultimo capolavoro con una sequenza tanto affascinante quanto enigmatica. Il sorriso di Robert De Niro, la misteriosa scomparsa di Max e quel ritorno improvviso al passato hanno dato vita a una delle discussioni più longeve della storia del cinema. Ma cosa succede davvero nel finale del film e perché quella scena potrebbe cambiare il significato dell'intera storia?

Uscito nel 1984,, soprannominato Noodles, e Maximilian Bercovicz, conosciuto come Max. Interpretati rispettivamente da, i due protagonisti attraversano un'America segnata dalla criminalità organizzata, dal proibizionismo e da ambizioni sempre più difficili da controllare. Ma dietro la struttura del gangster movie si nasconde soprattutto una riflessione sulla memoria, sul rimorso e sull'impossibilità di recuperare

Attenzione: da questo momento l'articolo contiene spoiler sul finale di C'era una volta in America. Per comprendere l'epilogo bisogna tornare al 1933, quando Noodles, convinto di aver provocato involontariamente la morte dei suoi amici dopo aver informato la polizia di un colpo imminente, è costretto a fuggire. Il suo tentativo di impedire a Max di portare a termine un piano estremamente pericoloso sembra essersi trasformato in una tragedia. La banda è stata distrutta e Noodles rimane solo, tormentato dal senso di colpa.

C'era una volta in America, fonte: Warner Bros.

La storia compie quindi un salto in avanti di 35 anni. Nel 1968, ormai anziano, Noodles torna a New York dopo aver ricevuto una misteriosa lettera. Scopre che i resti dei suoi vecchi compagni sono stati trasferiti in un mausoleo e che qualcuno sembra conoscere dettagli del suo passato che avrebbe preferito dimenticare. Le indagini lo conducono infine alla residenza di Christopher Bailey, un potente uomo politico che nasconde un'identità sconvolgente: è proprio Max, l'amico che Noodles credeva morto da decenni.

La rivelazione ribalta completamente ciò che il protagonista aveva sempre creduto, visto chedurante l'operazione di polizia, ma avrebbe sfruttato quella circostanza per scomparire,. Nel frattempo avrebbe anche intrecciato una relazione con, la donna che Noodles aveva amato fin dall'adolescenza. Ma il confronto tra i due vecchi amici non si conclude come ci si potrebbe aspettare, poiché

Per questo chiede a Noodles di ucciderlo, presentando la propria morte come un modo per saldare definitivamente i conti con il passato. Noodles, però, si rifiuta di sparare ed anzi continua a rivolgersi all'uomo chiamandolo signor Bailey, quasi volesse negare che davanti a lui ci sia davvero Max. Per il protagonista, l'amico è morto molti anni prima e nessuna confessione può restituirgli il tempo perduto. È un passaggio fondamentale, perché Noodles non sceglie semplicemente di rinunciare alla vendetta. Decide anche di non permettere a Max di stabilire ancora una volta le regole della loro relazione.

C'era una volta in America, fonte: Warner Bros.

Dopo aver trascorso gran parte della propria vita schiacciato dal rimorso, rifiuta di diventare lo strumento attraverso il quale l'ex amico vorrebbe concludere la propria storia, ma è proprio quando Noodles abbandona la villa che Sergio Leone introduce il primo grande mistero del finale. All'esterno dell'edificio, il protagonista nota una figura che sembra essere Max. Poco dopo passa un camion della nettezza urbana e, quando il veicolo si allontana, l'uomo è scomparso. L'inquadratura insiste sul meccanismo di compattazione dei rifiuti, suggerendo una possibilità inquietante: Max potrebbe essersi gettato nel camion, togliendosi la vita. Eppure, il film non mostra mai esplicitamente la sua morte.

Non sappiamo se l'uomo abbia davvero compiuto quel gesto, se sia semplicemente sparito nell'oscurità oppure se la scena debba essere interpretata in maniera simbolica. Persinoha raccontato di non conoscere con certezza il destino del proprio personaggio, a conferma di quanto Leone volesse mantenere aperto il mistero. Il camion potrebbe rappresentare, un uomo che ha trascorso la propria esistenza cambiando identità e sacrificando ogni legame pur di raggiungere il potere, ma potrebbe anche essere un'immagine attraverso la quale Leone suggerisce quanto sia difficile distinguere

Ad ogni modo, il vero colpo di scene arriva negli ultimissimi secondi, quando dopo la sequenza ambientata nel 1968, il film torna improvvisamente al 1933. Noodles è nuovamente giovane e si trova nella fumeria d'oppio cinese dove aveva cercato rifugio dopo la presunta morte dei compagni. Si sdraia, fuma e rivolge alla macchina da presa un sorriso enigmatico, destinato a diventare una delle immagini più celebri della carriera di Robert De Niro. Perché sorride? E soprattutto, perché Leone decide di chiudere il film tornando indietro di 35 anni, proprio nel momento in cui tutto sembrava finalmente essere stato chiarito? La spiegazione più affascinante è anche quella che mette maggiormente in discussione ciò che abbiamo appena visto: l'intera vicenda ambientata nel 1968 potrebbe non essere mai accaduta.

C'era una volta in America, fonte: Warner Bros.

Secondo questa interpretazione, Noodles non avrebbe realmente vissuto il ritorno a New York, l'incontro con Deborah e la scoperta della vera identità di Bailey. Tutto sarebbe invece una visione provocata dall'oppio, una fantasia attraverso la quale il protagonista immagina un futuro capace di alleviare il peso insopportabile della propria colpa. In questa ricostruzione, Max non sarebbe necessariamente sopravvissuto. Sarebbe stato Noodles a inventare inconsciamente una storia nella quale il suo migliore amico non è morto per colpa sua, ma è diventato un traditore che ha ingannato tutti per inseguire il potere. Il senso di colpa si trasformerebbe così in un'altra forma di sofferenza, forse più facile da sopportare: quella di essere stato tradito.

È una lettura particolarmente potente perché restituisce. Nella fantasia di Noodles, l'amico sopravvissuto finisce per chiedergli di ucciderlo, consegnandogli simbolicamente il controllo di una vicenda nella quale, nella realtà, non aveva potuto decidere nulla. Lanon è soltanto una speculazione nata tra gli appassionati. Lo stessoprese in considerazione questa possibilità, spiegando in alcune occasioni che gli eventi futuri potevano essere interpretati come una visione di Noodles sotto l'effetto dell'oppio. Il regista, tuttavia, non trasformò mai questa lettura nell'unica spiegazione obbligatoria del film,

Esistono infatti anche elementi che rendono problematica la teoria. Le sequenze del 1968 contengono riferimenti culturali e storici che un uomo del 1933 difficilmente avrebbe potuto conoscere, dalla musica alle trasformazioni della società americana. Se tutto fosse davvero un sogno, bisognerebbe accettare che Noodles abbia immaginato dettagli appartenenti a un futuro ancora lontano. Ma forse cercare una spiegazione completamente razionale significa affrontare il film nel modo sbagliato. C'era una volta in America non racconta il passato come una successione ordinata di avvenimenti, ma come un insieme di ricordi che continuano a sovrapporsi, contraddirsi e trasformarsi.

C'era una volta in America, fonte: Warner Bros.

Il tempo non procede mai in maniera lineare, proprio perché la memoria di Noodles non funziona come un archivio affidabile. Alcuni momenti vengono idealizzati, altri rimossi, altri ancora diventano impossibili da distinguere dalle fantasie. In quest'ottica, il sorriso conclusivo potrebbe rappresentare un momento di evasione dalla realtà, ma anche l'ultimo tentativo di un uomo disperato di trovare rifugio in un passato che non può più cambiare. C'è poi una lettura ancora più malinconica. Se gli eventi del 1968 fossero reali, quel sorriso del 1933 assumerebbe un significato tragico: lo spettatore conoscerebbe già tutto ciò che attende Noodles.

Mentre il protagonista, ancora giovane,, dei rimpianti e delle perdite che segneranno la sua esistenza, con il suo sorriso che diventerebbe così, anche se il personaggio ha già compiuto azioni terribili e porta sulle spalle il peso della propria violenza. Non sarebbe quindi la felicità di un uomo senza colpe,prima che il passato e il futuro tornino a tormentarlo. Ed è proprio qui che emerge la grandezza del finale immaginato da Leone, visto che, se Noodles abbia sognato il futuro o se il camion della spazzatura rappresenti una morte reale.

La domanda più importante riguarda ciò che il protagonista è disposto a credere pur di continuare a vivere con se stesso. Il finale di C'era una volta in America non offre una verità definitiva perché racconta un uomo che, forse, quella verità non è mai stato capace di affrontarla. E quando il volto di De Niro si illumina in quell'ultimo sorriso, Sergio Leone lascia lo spettatore davanti a un dubbio che nessuna spiegazione potrà cancellare del tutto: abbiamo assistito alla vita di Noodles oppure alla storia che Noodles ha inventato per riuscire a sopportarla? È questa ambiguità a rendere il capolavoro del 1984 ancora così affascinante. Perché a volte il ricordo più difficile da abbandonare non è quello di ciò che è realmente accaduto, ma quello di ciò che avremmo voluto fosse successo.