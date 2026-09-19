Chanel Totti a Verissimo: la verità sulla separazione dei genitori e le nozze di mamma Ilary

Pubblicazione: 19 settembre alle 11:54

La nuova stagione di Verissimo si apre con un ospite d'eccezione che catalizza l'attenzione del pubblico. Nel salotto di Silvia Toffanin, l'appuntamento del sabato pomeriggio su Canale 5 vede protagonista Chanel Totti. La giovane secondogenita di Francesco Totti e Ilary Blasi, reduce dalla recente e chiacchierata esperienza a Pechino Express in coppia con Filippo Laurino, ha scelto il programma Mediaset per concedere la sua prima, attesissima intervista televisiva senza filtri.

Durante la chiacchierata con Silvia Toffanin,ripercorrendo gli anni della crescita all'ombra di un cognome così ingombrante. La ragazza ha confessato di aver avvertito fin da piccola gli sguardi curiosi delle persone e il peso di essere la “figlia di”, un'etichetta pesante che l'ha portata spesso a sentirsi a disagio. Per trovare un po' di normalità e proteggersi dai pregiudizi, ha ammesso di aver adottato piccoli stratagemmi protettivi nei contesti quotidiani e sportivi.

Inevitabile toccare il tasto dolente della fine del matrimonio tra i genitori. Chanel non si è sottratta alle domande, ammettendo che la separazione in casa Totti-Blasi è stata vissuta con grande sofferenza. Più della rottura in sé, a ferirla profondamente è stato il clamore mediatico, il continuo chiacchiericcio dei social e le fake news circolate fuori casa. Una reazione di estrema maturità la sua, sintetizzata nel rispetto per la privacy familiare: "Quello che abbiamo vissuto lo sappiamo solo noi".

Spazio anche alla felicità ritrovata e ai nuovi capitoli della famiglia, a partire dal recente matrimonio di mamma Ilary Blasi con Bastian Müller. Chanel ha dimostrato grande affetto e maturità, ribadendo che la priorità assoluta per lei è semplicemente vedere sua madre felice. Guardando al domani, la secondogenita di casa Totti ha stupito i fan svelando un dolce desiderio per il suo futuro: le piacerebbe diventare una mamma giovane, così da instaurare con i figli un legame complice e profondo basato sulla vicinanza d'età, proprio come quello vissuto con la Blasi.

Il debuttoIl ricco parterre di Silvia Toffanin ospita inoltre il grande attore Riccardo Scamarcio, reduce dai successi alla Mostra del Cinema di Venezia, e Fabio Maria Damato, pronto a rompere il silenzio in televisione sul famigerato Pandoro gate legato a Chiara Ferragni. Completano le anticipazioni della puntata l'ironia e la saggezza dello scrittore Mauro Corona e i protagonisti dell'universo di Temptation Island.