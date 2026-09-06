Che auto guidava Freddie Mercury? La storica macchina dei Queen nasconde tanti segreti

Pubblicazione: 06 settembre alle 18:14

Freddie Mercury non aveva bisogno di mettersi personalmente al volante per avere un'automobile degna di una rockstar. Tra le vetture passate dal suo garage ce n'è infatti una che più delle altre è rimasta legata alla sua storia: una Rolls-Royce Silver Shadow del 1974, utilizzata dal cantante dei Queen per oltre un decennio e diventata persino teatro di un momento particolare nella storia della band. A riportare l'attenzione sull'auto sono gli 80 anni che Mercury avrebbe compiuto il 5 settembre 2026.

Un'occasione per riscoprire alcuni degli oggetti che hanno accompagnato la sua vita lontano dal palco, compresa unache racconta perfettamente il contrasto tra la sua personalità e il rapporto piuttosto particolare che aveva con le automobili. Infattinon conseguì mai una patente di guida completa. Questo non gli impedì di possedere diverse vetture di lusso. La più celebre rimane proprio la, prodotta neldalla, la società del cantante. L'esemplare era rifinito nella combinazione originale scelta dalla fabbrica, con carrozzeria, ed era spinto dal

A bordo erano presenti anche alcuni dettagli che oggi raccontano perfettamente un'altra epoca, dalla radio originale con lettore di cassette fino a un telefono installato tra i sedili anteriori. Ma Mercury sedeva soprattutto dietro. Non potendo guidarla personalmente, il frontman dei Queen utilizzava la Silver Shadow con un autista per i suoi spostamenti durante alcuni degli anni più importanti della carriera della band. La vettura rimase a sua disposizione dal 1979 fino alla morte, avvenuta il 24 novembre 1991. E proprio i sedili posteriori della Rolls finirono per diventare, almeno una volta, qualcosa di molto più importante di un semplice posto nel quale farsi accompagnare.

A raccontare l'episodio è stato Jim Beach, storico manager dei Queen. In occasione delle riprese del video promozionale di We Will Rock You nella proprietà di Roger Taylor nel Surrey, Mercury arrivò a bordo della sua Rolls-Royce e volle che alcuni documenti legati alla band venissero firmati proprio all'interno dell'automobile. La ragione era perfettamente in linea con il personaggio: era la sua prima Rolls-Royce e Freddie voleva celebrare l'occasione. La Silver Shadow diventò così per qualche momento una sorta di ufficio privato dei Queen, con parte della storia professionale del gruppo passata attraverso il suo abitacolo.

Esiste anche una documentazione particolarmente solida che permette di ricostruire il legame tra Mercury e l'automobile. Nel fascicolo storico della vettura compaiono diverse fatture relative alla sua, mentre molti documenti sono intestati a Mary Austin. L'ex compagna e amica più stretta di. A certificare ulteriormente la provenienza dell'auto c'è inoltre. La storia della Silver Shadow non terminò con la morte del cantante.

L'auto rimase inizialmente nell'ambito della famiglia e venne utilizzata dalla sorella di Freddie, Kashmira, che nel 2003 la acquistò formalmente dal Freddie Mercury Estate. Rimase con lei per un altro decennio, fino a quando nel 2013 venne battuta all'asta. In quell'occasione raggiunse già una cifra notevole: 74.600 sterline. Ad acquistarla fu Andriy Danylko, artista ucraino conosciuto soprattutto attraverso il personaggio di Verka Serduchka, arrivato secondo all'Eurovision Song Contest nel 2007. Danylko spiegò all'epoca di non aver comprato la Rolls per utilizzarla quotidianamente, ma per preservarla come testimonianza della storia dei Queen.

Freddie Mercury dei Queen, fonte: YouTube

La macchina rimase infatti sostanzialmente ferma per diversi anni. Nel 2022 tornò nuovamente sotto i riflettori quando RM Sotheby's annunciò che sarebbe stata venduta a Londra senza prezzo di riserva. La casa d'aste stimava inizialmente un valore compreso tra 20.000 e 30.000 sterline, ma avere posseduto uno dei cantanti più famosi della storia della musica cambiò completamente le carte in tavola.

Il martello si fermò a. Una cifra quasi dieci volte superiore alla stima massima e ancora più significativa perché l'intero ricavato della vendita venne destinato al Superhumans Center, organizzazione impegnata nell'assistenza alle persone colpite dalla guerra in Ucraina. C'è infine un'altra curiosità che può facilmente creare confusione. In Bohemian Rhapsody del 2018 compare effettivamente una, utilizzata dal Freddie Mercury interpretato da Rami Malek anche nella ricostruzione del periodo del Live Aid.

Ma non è questa automobile. La vera Silver Shadow di Freddie aveva attraversato la sua vita per oltre dodici anni, trasportandolo durante il periodo d'oro dei Queen e rimanendo con lui fino alla morte. Un'automobile che il suo proprietario non poteva nemmeno guidare personalmente, ma nella quale volle comunque far sedere i Queen per firmare alcuni documenti. Per Freddie Mercury, evidentemente, anche il sedile posteriore di una Rolls-Royce poteva diventare il posto giusto per fare un po' di storia.