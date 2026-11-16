Che fine ha fatto Atreyu dopo La Storia Infinita? Noah Hathaway oggi: età, vita sul ring e le ferite

Pubblicazione: 16 novembre alle 19:00

Il 13 novembre 1971 nasceva a Los Angeles Noah Leslie Hathaway. Per milioni di spettatori, però, resta soltanto Atreyu: il ragazzino che nel 1984 attraversava il Nulla in sella ad Artax, con l’Auryn che gli pendeva dal collo. Quarantadue anni dopo, la domanda che i fan si fanno più spesso è sempre la stessa: che fine ha fatto?

Hathaway cresce in un ambiente che parla di recitazione: il padre Robert è scrittore e insegnante di questa disciplina, la madre si chiama Judy Ringler. A tre anni compare già negli spot. A sei viene scelto come Boxey, il piccolo orfano della serie Galactica, che gli valee una nomination ai Young Artist Awards. Seguono ospitate inFrequenta inoltre il Lycée Français di Los Angeles, un dettaglio solo apparentemente secondario, che gli tornerà utilissimo proprio sul set tedesco, tra troupe e lingue diverse.

Quando Wolfgang Petersen cerca il suo protagonista, il profilo è chiaro. «Per il ruolo di Atreyu ho cercato un ragazzo carino di corporatura atletica con la qualità della fiera determinazione», dichiarò il regista. Elencò anche ciò che il personaggio doveva saper fare: cavalcare con maestria, volare in groppa a un drago, farsi strada in una palude, arrampicarsi sulle rocce e affrontare un lupo feroce.

Hathaway parte nel marzo 1983 per Monaco di Baviera, dove le riprese dureranno nove mesi. Non ha letto il romanzo, semplicemente perché non esisteva ancora in inglese. Sa però il francese e capisce abbastanza tedesco da consentire a Petersen, poco a suo agio con l’inglese, di dirigerlo nella propria lingua. Prima di tutto, però, deve imparare a stare a cavallo.

È proprio il cavallo a cambiargli la vita. Durante la preparazioneRievocando quei giorni, per il quarantennale del film, ha commentato: «È stato totalmente folle. Oggi non potresti mai farla franca con una cosa del genere». Le conseguenze, secondo la stampa internazionale, non si sono mai esaurite: v

Il film lo trasforma in un idolo adolescenziale, specialmente in Europa. Lui prosegue con Troll (1986), horror in cui divide la scena con il padre, e con Casebusters, diretto da Wes Craven. A metà anni Ottanta, però, cambia strada: insegna jazz avanzato e street dance, fin quando un infortunio nel 1989, a diciotto anni, gli impone lo stop. Torna davanti alla macchina da presa solo nel 1994 con Mortal Danger (To Die, to Sleep), poi vive per qualche anno a New York e nel 1998 rientra a Los Angeles.

Qui trova una nuova identità nella disciplina fisica. Già cintura marrone ai tempi di Atreyu, conquista le cinture nere di Tang Soo Do e Shotokan, combatte come thaiboxer, studia American Kenpo con Jerry Erickson e partecipa a un corso di combattimento ravvicinato per piloti e assistenti di volo. Corre in moto sul circuito di Willow Springs e fa il barman nei locali della città.

La sorpresa più grande arriva con il tatuaggio. Appassionato fin dai quindici anni, apre con l’allora moglie Sameerah lo studioe scopre che il suo passato lo precede: i clienti vogliono sempre e soltanto l’Auryn. «Non ne rifarei un altro, perché ne ho fatti 15 in tre settimane», ha raccontato con ironia a The News Tribune. Intervistato da TooFab, ha spiegato di tatuare ormai molto di rado.

Il cinema, intanto, torna a bussare. Nel 2012 accetta Sushi Girl, thriller con Mark Hamill e Sonny Chiba, e vive quell’esperienza come un ritorno dal ritiro. Nel 2013 arriva Blue Dream, mentre nel 2016 compare in uno spot Spotify in cui ritrova Falkor.

Nei sequel Atreyu avrà altri volti: Kenny Morrison nel 1990, Jason James Richter nel 1994. Ma per il pubblico, essendo stato il primo, quello vero resta lui. Cosa fa dunque oggi Noah Hathaway? Vive tra palestra, ring e ricordi, portando addosso le cicatrici di un film che ha segnato il fantasy per ragazzi. Il Nulla, a ben vedere, lui lo ha attraversato davvero. E, a differenza del suo personaggio, non ha mai smesso di andare avanti.