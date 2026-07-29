Che fine ha fatto la bambina de Il labirinto del fauno? Oggi è cambiata e recita ancora

Pubblicazione: 29 luglio alle 15:32

La piccola protagonista de Il labirinto del fauno non è soltanto una bambina che si rifugia nella fantasia: rappresenta la speranza, l'innocenza e la forza di resistere all'orrore attraverso l'immaginazione. Quando Guillermo del Toro presentò il film nel 2006, nessuno poteva immaginare che quella favola oscura ambientata nella Spagna franchista sarebbe diventata un classico moderno, che ha conquistato pubblico e critica in tutto il mondo. Il film ottenne un'accoglienza straordinaria, arrivando perfino a ricevere una lunghissima standing ovation al Festival di Cannes e vincendo tre Premi Oscar tecnici, consacrandosi come una delle opere più importanti del regista messicano.

Ma che fine ha fatto la bambina dagli occhi curiosi che guidava gli spettatori in quel mondo sospeso tra realtà e magia? Oggiè un'attrice affermata che ha costruito una carriera ben oltre il ruolo che l'ha resa celebre, alternando cinema, serie televisive e produzioni internazionali. Ivana Baquero Macías è nata a BarcellonaFin da piccolissima ha mostrato interesse per la recitazione e ha iniziato a lavorare davanti alla macchina da presa quando aveva appena otto anni. Prima dell'incontro destinato a cambiarle la vita aveva già preso parte ad alcuni film spagnoli, tra cui Romasanta, Rottweiler e Fragile - A Ghost Story, accumulando un'esperienza insolita per una bambina della sua età.

Parallelamente agli impegni sul set, ha continuato gli studi frequentando l'American School di Barcellona, imparando a parlare correntemente spagnolo, inglese e catalano. Un percorso che ha sempre considerato importante quanto quello artistico, tanto da proseguire gli studi anche dopo il successo internazionale.

Il Labirinto del Fauno - Fonte: Warner Bros.

Il ruolo di Ofelia arrivò dopo una selezione enorme. Secondo quanto raccontato dallo stesso del Toro in diverse interviste, furono visionate circa mille giovani candidate prima di trovare quella giusta. La sceneggiatura, inizialmente pensata per una protagonista di circa otto anni, venne addirittura modificata per adattarsi a Ivana, che all'epoca ne aveva undici. Una decisione che dimostra quanto il regista fosse rimasto colpito dalla sua maturità interpretativa. Non era soltanto una questione di talento. Del Toro cercava un volto che riuscisse a trasmettere contemporaneamente fragilità, determinazione e capacità di stupirsi. Ivana riusciva a far convivere tutte queste caratteristiche con una naturalezza sorprendente.

Ambientato nella Spagna del 1944, alcuni anni dopo la conclusione della guerra civile, Il labirinto del fauno racconta la storia della giovane Ofelia, costretta a trasferirsi insieme alla madre presso il crudele capitano Vidal, ufficiale franchista impegnato nella repressione degli ultimi ribelli. In un contesto dominato dalla violenza, dalla paura e dalla guerra,dove incontra un enigmatico Fauno, il quale le rivela che potrebbe essere la reincarnazione di una principessa appartenente a un regno sotterraneo. Per dimostrarlo dovrà affrontare tre prove sempre più difficili, sospese tra sogno e realtà.

Il grande merito del film è quello di non offrire mai una risposta definitiva: il mondo fantastico esiste davvero oppure è soltanto il rifugio mentale di una bambina travolta dagli orrori della guerra? È proprio questa ambiguità ad aver trasformato l'opera in un classico del cinema contemporaneo.

Ivana Baquero in The Shannara Chronicles - Fonte: MTV Production Development

La performance di Ivana Baquero fu accolta con entusiasmo praticamente ovunque. Molti giovani attori faticano a liberarsi dall'etichetta del ruolo che li ha resi famosi, ma Ivana Baquero è riuscita a costruire il proprio percorso con gradualità, evitando di rincorrere soltanto grandi produzioni hollywoodiane. Nel 2009 recitò accanto a Kevin Costner nel thriller soprannaturale The New Daughter, esperienza che segnò il suo debutto nel cinema americano. Negli anni successivi alternò produzioni spagnole e internazionali, scegliendo spesso personaggi lontani dalla dolcezza di Ofelia e dimostrando una notevole versatilità.

Tuttavia una nuova generazione di spettatori ha imparato a conoscerla soprattutto grazie alle serie televisive. Dal 2016 al 2017 interpretò Eretria nella serie fantasy The Shannara Chronicles, tratta dai romanzi di Terry Brooks. Qui il pubblico poté vedere un'Ivana completamente diversa: non più una bambina fragile ma una giovane donna forte, ribelle e combattiva. Successivamente arrivò il ruolo di Eva Villanueva nella serie Netflix Alto mare, thriller ambientato su un transatlantico negli anni Quaranta, che contribuì ulteriormente alla sua popolarità internazionale.

E oggi cosa fa Ivana Baquero? Negli ultimi anni l'attrice ha continuato a lavorare con continuità, scegliendo progetti sia cinematografici sia televisivi. Nel 2025 è stata protagonista del film La vedova nera, ispirato a un celebre caso di cronaca spagnolo, mentre nello stesso periodo è entrata nel cast della serie Spartacus: House of Ashur, che l'ha riportata al centro dell'attenzione del pubblico internazionale.