Che fine ha fatto Massimo Boldi? Ecco cosa fa oggi l'icona della commedia italiana amata dal pubblico

Pubblicazione: 27 luglio alle 10:12

Per milioni di spettatori è e resterà sempre il volto della commedia italiana più popolare. Massimo Boldi, protagonista di alcuni dei più grandi successi al botteghino degli anni Ottanta, Novanta e Duemila, continua a essere un nome amatissimo dal pubblico, anche se oggi le sue apparizioni sul grande schermo sono decisamente meno frequenti. Ma cosa fa oggi l'attore che ha regalato generazioni di risate con personaggi diventati iconici? Negli ultimi anni Boldi ha scelto uno stile di vita più tranquillo, dedicando molto tempo alla famiglia e ai suoi affetti più cari.

Dopo una carriera lunga oltre cinquant'anni, il celebre attore milanese, prossimo a compiere 80 anni, ha più volte raccontato di aver ridimensionato i ritmi lavorativi, senza però perdere la voglia di mettersi in gioco. La sua presenza in televisione rimane costante grazie a interviste, ospitate e programmi dedicati ai grandi protagonisti dello spettacolo italiano, dove continua a dimostrare la spontaneità e l'ironia che lo hanno sempre contraddistinto. Un ruolo fondamentale nella sua quotidianità è rappresentato dalle tre figlie, con cui mantiene un legame molto stretto.

In diverse occasioni è stato raccontato come la famiglia sia diventata il punto di riferimento della sua vita dopo la scomparsa della moglie Marisa, un dolore che ha segnato profondamente il suo percorso personale. Oggi Boldi vive circondato dall'affetto dei figli e dei nipoti, condividendo con loro gran parte del tempo libero. Naturalmente non manca la passione per il cinema. Sebbene il periodo d'oro dei cinepanettoni appartenga ormai alla storia del cinema italiano, l'attore non ha mai nascosto il desiderio di tornare con nuovi progetti. Negli ultimi anni ha più volte dichiarato di essere interessato a commedie capaci di parlare anche al pubblico più giovane, dimostrando di voler evolvere senza rinunciare allo stile che lo ha reso celebre.

Massimo Boldi cosa fa oggi-foto Youtube

Il pubblico continua inoltre a ricordarlo per lo storico sodalizio artistico con Christian De Sica, una delle coppie cinematografiche più amate della commedia italiana. I loro film vengono ancora oggi trasmessi regolarmente in televisione durante le festività natalizie, conquistando ascolti importanti e confermando un affetto che non sembra diminuire con il passare degli anni. Le nuove generazioni scoprono così sketch, battute e personaggi che hanno scritto una pagina importante dell'intrattenimento italiano.

Oggiè un simbolo di un'epoca del cinema italiano che continua a vivere nella memoria collettiva. Pur mantenendo un profilo meno frenetico rispetto al passato, resta vicino al suo pubblico attraverso eventi, ospitate e nuove iniziative artistiche, dimostrando che la voglia di far sorridere non è mai venuta meno. Ed è proprio questo il segreto della sua longevità artistica: la capacitàche, da sempre, lo rende uno degli interpreti più amati della televisione e del cinema italiano.