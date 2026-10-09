Che fine ha fatto Mauro Repetto? Dal sogno americano alla Disney, la carriera dell'ex 883 oggi

Pubblicazione: 09 ottobre alle 10:05

Negli anni Novanta era il biondino che ballava accanto a Max Pezzali, contribuendo al successo degli 883. Poi, proprio quando il gruppo era all’apice della popolarità, Mauro Repetto decise di cambiare vita. Oggi, a 55 anni, vive a Parigi e lavora per Disney, senza aver abbandonato la passione per lo spettacolo. La sua storia è quella di un artista che ha scelto di allontanarsi dalla celebrità per cercare nuove opportunità, costruendo un percorso professionale e personale lontano dai riflettori.

. Insieme avevano firmato successi come Hanno ucciso l’Uomo Ragno, Nord Sud Ovest Est, Come mai e Sei un mito. Nel 1994, dopo l’uscita di Remix '94,. Negli Stati Uniti tentò di lavorare nel cinema e nella musica, ma incontrò diverse difficoltà, tra cui una truffa che gli fece perdere una somma considerevole., che non ottenne il successo sperato.

Dopo un altro tentativo nel cinema con il cortometraggio Point Mort, Repetto si trasferì in Francia. La svolta arrivò con Disneyland Paris, dove iniziò lavorando come animatore vestito da cowboy, e non da Pippo, come racconta una leggenda diffusa da anni. Dopo circa sette mesi, un dirigente lo riconobbe e gli propose un incarico nell’organizzazione degli eventi. Oggi è Event Executive per Walt Disney Company e coordina grandi iniziative, occupandosi di creatività, budget e gestione degli imprevisti. In un’intervista a Deejay Chiama Italia del 2023, spiegò di aver ottenuto il primo colloquio presentando la propria laurea, senza raccontare il passato musicale.

Il lavoro gli ha permesso di trovare una stabilità che inizialmente cercava anche su consiglio della madre. Repetto ha raccontato di organizzare eventi Disney non soltanto all’interno del parco, ma anche in altre location, persino sotto la Tour Eiffel o sui treni. Per lui il ruolo rappresenta un equilibrio tra capacità organizzative e immaginazione artistica. Anche la vita quotidiana nella capitale francese ha contribuito alla sua serenità, vive nel quartiere della Bastiglia, che apprezza per la sua atmosfera vivace, e ha descritto la routine tra metropolitana, lavoro e casa come una vera rinascita dopo gli anni trascorsi sotto i riflettori.

A Parigi ha costruito anche la propria famiglia.. La coppia ha due figli, Dean e Carla. Anche il rapporto con Max Pezzali è rimasto positivo, i due si sentono occasionalmente e, quando parlano, continuano a scherzare come ai tempi degli 883.. Nel 2022 è tornato a collaborare con Pezzali partecipando al brano Sempre Con Noi e ad alcuni concerti. L’anno successivo ha pubblicato la biografia Non ho ucciso l’Uomo Ragno. Gli 883 e la ricerca della felicità, scritta insieme a Massimo Cotto.

La passione per il palcoscenico, intanto, non si è mai spenta. Dopo il debutto teatrale a Parigi con The Personal Coach nel 2012, l’11 ottobre 2024 Repetto ha portato nei teatri italiani Alla ricerca dell’Uomo Ragno. Lo spettacolo, costruito come un racconto musicale e fiabesco, ripercorre la nascita degli 883 e le scelte che hanno cambiato la sua vita. Il progetto è arrivato nello stesso periodo in cui ha debuttato la serie televisiva dedicata alla storia del gruppo, riportando l’attenzione sul suo percorso. Oggi Mauro Repetto continua a dividersi tra lavoro, famiglia e teatro, dimostrando che lasciare una strada di successo può essere anche l’inizio di una nuova avventura.