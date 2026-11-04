Che Tempo Che Fa, Carlo Conti ospite d’eccezione da Fabio Fazio: anticipazioni e diretta stasera sul Nove

Pubblicazione: 04 novembre alle 12:36

Il salotto televisivo più amato del piccolo schermo torna a infiammare la prima serata. Appuntamento imperdibile stasera in tv con un nuovo, ricchissimo appuntamento di Che Tempo Che Fa, il programma cult condotto da Fabio Fazio affiancato dall'inconfondibile ironia di Luciana Littizzetto e dalla presenza ironica e pungente di Filippa Lagerbäck. Al centro della puntata, un parterre di primissimo piano che vede tra i protagonisti assoluti uno dei volti più amati e rappresentativi della televisione italiana: Carlo Conti.

La puntata di stasera si preannuncia particolarmente scoppiettante grazie a un mix perfetto di grande intrattenimento, attualità e musica.. Un’occasione unica per ripercorrere i successi televisivi del conduttore e scoprire retroscena, curiosità e anticipazioni sui suoi prossimi impegni sul piccolo schermo. Ma il palinsesto degli ospiti non finisce qui. Il parterre di questa imperdibile serata unisce grandi firme del giornalismo, della cultura e della musica italiana.

A impreziosire il tavolo e l'intervista corale troviamo infatti nomi di spessore come Roberto Saviano, lo scrittore e giornalista sempre in prima linea sui temi di attualità e legalità, e l'energia contagiosa della musica dal vivo con Nek. Spazio anche al grande divertimento e alla comicità con la verve di Max Angioni, pronto a portare allegria in studio, e l'analisi lucida e puntuale di Francesco Costa sui fatti del momento.

Come da tradizione, la seconda parte della serata si accenderà con l'attesissimo Il Tavolo di Che Tempo Che Fa. Un momento di pura convivialità e improvvisazione in cui gli ospiti fissi e le grandi personalità del mondo dello spettacolo si siedono accanto a Fabio Fazio per commentare le notizie più bizzarre della settimana tra battute, gag esilaranti e confronti spensierati. L'atmosfera informale del Tavolo rappresenta da sempre uno dei punti di forza dello show, capace di regalare momenti di televisione imprevedibili e virali sui social.

Per non perdere nemmeno un minuto della puntata di stasera, l'appuntamento è fissato a partire dalleLa trasmissione va in onda inmentreon demand in qualsiasi momento collegandosi alla piattaforma discovery+, disponibile sia via browser sia tramite app per smart TV, tablet e smartphone. Un appuntamento imperdibile per gli amanti del buon intrattenimento televisivo: preparate i popcorn, la prima serata del Nove promette scintille!