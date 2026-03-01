Che Tempo Che Fa, Fazio accoglie Demi Moore: la stella del cinema hollywoodiano arriva in Italia

Pubblicazione: 01 marzo alle 07:00

Quarantacinque anni di carriera, un Oscar mancato di un soffio e un Golden Globe finalmente conquistato. Demi Moore arriva in Italia, e lo fa dalla porta principale. Domenica 1° marzo, dalle 19.30 in diretta sul NOVE e in streaming su Discovery+, l'attrice sarà ospite esclusiva di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa, il talk di punta della rete condotto con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck. L'annuncio è arrivato direttamente dal profilo Instagram di Fazio, con un video montato sulle scene più iconiche della sua filmografia: "Domani lo studio di Che Tempo Che Fa accoglierà una leggenda di Hollywood", ha scritto il conduttore. Prima puntata post-Sanremo, e si parte con questo.

La rinascita che nessuno si aspettava

Ci sono ritorni che si annunciano, e ritorni che travolgono tutto. Quello di Demi Moore appartiene alla seconda categoria. Nel 2024, dopo anni lontana dai grandi riflettori, è tornata con "The Substance", body horror diretto da Coralie Fargeat che l'ha rimessa al centro del dibattito cinematografico mondiale con una performance fisica e psicologica di rara intensità. Il film parla di ossessione per la giovinezza, di violenza sul corpo femminile nell'industria dello spettacolo, di aspettative impossibili — temi che lei conosce dall'interno, non per sentito dire. Il risultato: un Golden Globe, un Critics' Choice Award, uno Screen Actors Guild Award, una candidatura all'Oscar e una al BAFTA, tutto nell'arco di pochi mesi. Nel 2025 il Time l'ha inserita nella lista delle 100 persone più influenti del pianeta.

Da Ghost a Soldato Jane: una filmografia che è storia del cinema

Non è un caso che "The Substance" sia arrivato quando è arrivato. Nel 2019 aveva pubblicato il memoir Inside Out, in cui raccontava senza filtri le dipendenze, i matrimoni falliti, il rapporto devastante con il proprio corpo. Riletto oggi, quel libro suona come la premessa necessaria a un film che di quelle stesse ferite ha fatto arte.

Per capire il peso di questa ospitata, basta scorrere la filmografia. "Ghost – Fantasma" (1990) è stato uno dei più grandi fenomeni culturali degli anni Novanta: incassò oltre 500 milioni di dollari in tutto il mondo e le valse la prima candidatura al Golden Globe. Poi vennero "Codice d'onore" (1992) con Tom Cruise e Jack Nicholson, "Proposta indecente" (1993), e "Soldato Jane" (1997), per cui si rasò la testa in scena — un gesto che all'epoca fece parlare quanto il film stesso.

Negli anni Novanta era tra le attrici più pagate di Hollywood, capace di portare un film da sola. Una posizione che poche hanno mai conquistato, e che rende ancora più significativa la capacità di reinventarsi a distanza di trent'anni, con un ruolo completamente diverso da tutto ciò che aveva fatto prima.

© Rai Ufficio Stampa

L'intervista e il resto della serata

Fazio ha la rara capacità di far raccontare storie personali senza trasformarle in spettacolo. Demi Moore ha materiale per un'intera serata: la carriera, il crollo, il ritorno, il film che ha spiazzato tutti. È il tipo di conversazione che Che Tempo Che Fa sa costruire meglio di qualunque altro format televisivo italiano, e questa volta i presupposti ci sono tutti.

A chiudere la puntata, il Tavolo ospiterà tra gli altri Flora Tabanelli — 18 anni, medaglia di bronzo nel big air alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, l'italiana più vincente di sempre nello sci freestyle. Un passaggio di generazioni, quasi simbolico, in una serata che parla di donne e di tempo.

Appuntamento domenica 1° marzo alle 19.30 sul NOVE, o in streaming su Discovery+.

Copyright by Paramount Pictures and other relevant production studios and distributors