Checco Zalone protagonista ai Nastri d’Argento 2026: il successo di Buen Camino. Scopri tutti i vincitori

Pubblicazione: 25 giugno alle 11:31

I Nastri d’Argento 2026 hanno celebrato ancora una volta il meglio del cinema italiano, ma tra i protagonisti assoluti della serata spicca senza dubbio Checco Zalone. L’attore e comico pugliese ha ottenuto uno dei riconoscimenti più prestigiosi dell’edizione grazie a Buen Camino, il film diretto da Gennaro Nunziante che ha ricevuto il Nastro dell’Anno, un premio speciale assegnato dal Direttivo Nazionale dei Giornalisti Cinematografici. Si tratta di un risultato storico, poiché per la prima volta questo importante riconoscimento viene attribuito a una commedia.

Dopo aver conquistato milioni di spettatori nelle sale italianecon il pubblico e con la critica. Buen Camino rappresenta infatti uno dei maggiori successi cinematografici degli ultimi mesi, capace di unire intrattenimento, comicità e riflessione sociale,Si tratta di un traguardo straordinario per il cinema di genere in Italia, da sempre amatissimo dal pubblico ma spesso considerato con distacco dalle giurie istituzionali.

Buen Camino, nato dalla collaudata collaborazione tra Zalone e il regista Gennaro Nunziante, ha saputo unire il consueto record di incassi a una graffiante e profonda satira sociale, capace di convincere all'unanimità anche la critica specializzata. Prodotto da Indiana Production e Medusa Film, in collaborazione con MZL e Netflix, il film rappresenta la definitiva consacrazione del comico pugliese come autore totale del nostro panorama culturale.

Se Checco Zalone si prende la copertina mediatica ed emotiva di questa edizione, la cerimonia dei Nastri d’Argento 2026 ha visto anche un indiscusso dominatore sul fronte dei premi tradizionali. La grazia di Paolo Sorrentino ha letteralmente fatto il pieno di premi, portando a casa ben otto riconoscimenti (tra cui Miglior Film e Miglior Regia) su nove nomination totali. Tra gli altri grandi protagonisti della serata al Teatro Argentina, spicca il nome di Mahmood, premiato per la migliore canzone originale, e i grandi interpreti del cinema italiano come Damiano Michieletto (premiato per il miglior esordio con Primavera) e i veterani Monica Guerritore e Giancarlo Giannini, che hanno ricevuto meritati premi speciali alla carriera.

Il trionfo disia ormai andato ben oltre la semplice comicità o i tormentoni estivi. Luca Medici (questo il vero nome dell'artista) è riuscito a modernizzare la grande tradizione della Commedia all'Italiana, raccogliendo l'eredità di maestri come Alberto Sordi e Nino Manfredi. Attraverso una comicità apparentemente leggera, Zalone riesce a mettere a nudo i vizi, le virtù e le contraddizioni dell'Italia contemporanea.