Chi è Delia Duran: la storia dell'attrice venezuelana, il matrimonio con Alex Belli e la maternità

Pubblicazione: 03 novembre alle 11:44

Delia Duran è una modella, attrice e influencer venezuelana, nota al grande pubblico sia per i suoi ruoli nelle fiction televisive sia per la sua intensa e chiacchierata vita sentimentale al fianco di Alex Belli. Nata a Mérida 38 anni fa, ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo fin da giovanissima recitando in alcune telenovelas nel suo Paese d'origine, mentre portava avanti gli studi in marketing per coltivare il sogno di diventare manager.

Arrivata in Italia all'età di 20 anni, si è dapprima affermata come modella e fotomodella, per poi conquistare visibilità sul piccolo schermo prendendo parte a celebrie L'onore e il rispetto - Ultimo capitolo nei panni di Michela, oltre a partecipare nel 2018 allo show di Piero Chiambretti La Repubblica delle Donne. La storia d'amore con Alex Belli è iniziata nel 2018 e, dopo tre anni di fidanzamento, la coppia è convolata a nozze nel giugno del 2021 alla Tenuta de l'Annunziata a Uggiate Trevano, in seguito a una romantica proposta di matrimonio ricevuta alle Maldive.

Nello stesso anno l'attore è entrato nella casa del Grande Fratello Vip diventando uno dei protagonisti indiscussi dell'edizione, dove l'intesa speciale stretta con Soleil Sorge e la celebre espressione "chimica artistica" scatenarono un forte interesse mediatico e l'intervento della stessa Delia in vari confronti televisivi. Superati i riflettori e le incomprensioni del reality, la coppia ha ritrovato la propria stabilità, confermando la solidità del matrimonio e manifestando pubblicamente la volontà di ingrandire la famiglia.

Il percorso per diventare genitori ha richiesto tempo e pazienza, tra consulti medici e l'ipotesi di ricorrere alla fecondazione assistita, prima che la gravidanza arrivasse infine in modo naturale. Nel marzo del 2026 è nato il loro primo figlio, Gabriel, e oggi l'attrice condivide regolarmente con il suo quasi milione di follower su Instagram la nuova quotidianità da mamma accanto al marito.