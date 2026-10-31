Chi è Eleonora Cecere: biografia, carriera, vita privata e la critica alla serie 883
Chi è Eleonora Cecere? Dalla recitazione da giovanissima con Scola e Fellini al successo di Non è la Rai, fino alla dura risposta sulla serie degli 883.
Classe 1978, 1978, Eleonora Cecere è una cantante, attrice e showgirl italiana, diventata una vera e propria icona pop della televisione anni '90 grazie alla sua partecipazione a Non è la Rai, format cult di quel periodo. Non tutti sanno che, prima di conquistare il piccolo schermo, il suo percorso artistico è iniziato nel cinema d'autore da giovanissima. A soli 9 anni, infatti, viene notata e scelta da Ettore Scola per il cast del film La famiglia (1987).
Terminata la stagione televisiva di Canale 5 e Italia 1, Eleonora porta avanti una ricca carriera nel mondo del teatro e dello spettacolo, lavorando in musical e commedie al fianco di volti noti del panorama italiano. Nel 2024 è tornata al centro dei riflettori televisivi partecipando come concorrente al Grande Fratello. Sul fronte della vita privata, Eleonora Cecere è legata al regista e produttore teatrale Luigi Galdiero. Dal loro matrimonio sono nate due figlie: Karole e Marlene.
Molto seguita anche sui social (in particolare sul suo profilo Instagram ufficiale), la Cecere ha sempre mantenuto un forte legame di affetto con i fan della prima ora. Negli ultimi mesi l'attenzione della critica e del pubblico è tornata al decennio d'oro della pop culture italiana grazie alla serie TV incentrata sulla storia degli 883, Nord Sud Ovest Est, la seconda stagione della serie Sky in onda anche su Now tutti i venerdì. A questo proposito, Eleonora Cecere ha espresso una posizione molto netta riguardo al modo in cui la fiction ha rievocato l'ambiente di Non è la Rai e le sue protagoniste.