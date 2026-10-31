Chi è Eleonora Cecere: biografia, carriera, vita privata e la critica alla serie 883

Pubblicazione: 31 ottobre alle 12:19

Classe 1978, 1978, Eleonora Cecere è una cantante, attrice e showgirl italiana, diventata una vera e propria icona pop della televisione anni '90 grazie alla sua partecipazione a Non è la Rai, format cult di quel periodo. Non tutti sanno che, prima di conquistare il piccolo schermo, il suo percorso artistico è iniziato nel cinema d'autore da giovanissima. A soli 9 anni, infatti, viene notata e scelta da Ettore Scola per il cast del film La famiglia (1987).

Nello stesso anno recita perLa carne di Marco Ferreri. Una formazione precoce tra danza e recitazione che ne ha da subito messo in luce il talento artistico. Il grande pubblico impara a conoscerla quando entra nel corpo di ballo di, il fenomeno di costume ideato da Gianni Boncompagni. Insieme a un gruppo di giovanissime colleghe, Eleonora diventa uno dei volti simbolo del programma e forma il trio musicale Le Dolci Manie, partecipando anche agli spin-off come Bulli e pupe.

Terminata la stagione televisiva di Canale 5 e Italia 1, Eleonora porta avanti una ricca carriera nel mondo del teatro e dello spettacolo, lavorando in musical e commedie al fianco di volti noti del panorama italiano. Nel 2024 è tornata al centro dei riflettori televisivi partecipando come concorrente al Grande Fratello. Sul fronte della vita privata, Eleonora Cecere è legata al regista e produttore teatrale Luigi Galdiero. Dal loro matrimonio sono nate due figlie: Karole e Marlene.

Molto seguita anche sui social (in particolare sul suo profilo Instagram ufficiale), la Cecere ha sempre mantenuto un forte legame di affetto con i fan della prima ora. Negli ultimi mesi l'attenzione della critica e del pubblico è tornata al decennio d'oro della pop culture italiana grazie alla serie TV incentrata sulla storia degli 883, Nord Sud Ovest Est, la seconda stagione della serie Sky in onda anche su Now tutti i venerdì. A questo proposito, Eleonora Cecere ha espresso una posizione molto netta riguardo al modo in cui la fiction ha rievocato l'ambiente di Non è la Rai e le sue protagoniste.

A questo proposito, Eleonora Cecere ha espresso una posizione molto netta riguardo al modo in cui la fiction ha rievocato l'ambiente di Non è la Rai e le sue protagoniste. La showgirl non ha esitatoritenendola distante dalla realtà e riduttiva nei confronti dell'impegno e della professionalità che quel gruppo di giovanissime artiste metteva ogni giorno nel proprio lavoro. Un commento schietto con cui Eleonora ha voluto rivendicare la propria storia e il rispetto dovuto a quell'esperienza generazionale.