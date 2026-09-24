Chi è Fabio, il corteggiatore di Gemma Galgani a Uomini e Donne? Età, provenienza e il primo incontro
Chi è Fabio, il cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne che ha conquistato Gemma Galgani: età, lavoro, e vita privata. Tutto su di lui.
Il parterre del Trono Over di Uomini e Donne continua a riservare grandi sorprese ai telespettatori più affezionati del dating show di Canale 5. L'ultima edizione si è aperta con il botto, accogliendo in studio volti nuovi e desiderosi di rimettersi in gioco. Tra i protagonisti che hanno immediatamente catturato l'attenzione del pubblico e degli opinionisti c’è Fabio, un nuovo cavaliere sbarcato in trasmissione con un unico ed esplicito obiettivo: conoscere esclusivamente la storica dama torinese, Gemma Galgani. Ma chi è esattamente il nuovo corteggiatore che sta facendo discutere lo studio?
Nonostante l'approccio caloroso e l'entusiasmo iniziale, il primo appuntamento e l'inizio di questa conoscenza non sembrano preannunciare, almeno per ora, l'esplosione di un grande amore. La stessa Gemma ha scelto di approcciare questa nuova fase con prudenza, accettando di conoscere i corteggiatori arrivati appositamente per lei, pur dividendosi tra le attenzioni di Fabio e quelle di altri cavalieri presenti nel parterre, come Andrea e Gabriele.
Come da tradizione, non sono mancate le polemiche in studio. Tina Cipollari non ha perso tempo a esprimere i suoi dubbi, criticando apertamente la dinamica e insinuando che in realtà Gemma non provi un reale trasporto nei confronti del signor Fabio. Dal canto suo, il cavaliere di Albano Laziale ha dichiarato di voler focalizzare la sua attenzione unicamente sulla dama di Torino, pur lasciandosi uno spiraglio aperto: in caso di un nulla di fatto con la Galgani, Fabio potrebbe valutare l'idea di restare in trasmissione per conoscere altre dame del parterre.