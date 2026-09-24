Chi è Fabio, il corteggiatore di Gemma Galgani a Uomini e Donne? Età, provenienza e il primo incontro

Pubblicazione: 24 settembre alle 11:55

Il parterre del Trono Over di Uomini e Donne continua a riservare grandi sorprese ai telespettatori più affezionati del dating show di Canale 5. L'ultima edizione si è aperta con il botto, accogliendo in studio volti nuovi e desiderosi di rimettersi in gioco. Tra i protagonisti che hanno immediatamente catturato l'attenzione del pubblico e degli opinionisti c’è Fabio, un nuovo cavaliere sbarcato in trasmissione con un unico ed esplicito obiettivo: conoscere esclusivamente la storica dama torinese, Gemma Galgani. Ma chi è esattamente il nuovo corteggiatore che sta facendo discutere lo studio?

Originario di Albano Laziale e sulla sessantina, Fabio ha deciso di fare il grande passo e contattare la redazione del programma condotto da Maria De Filippi spinto da un forte interesse per Gemma. Fin dal suo ingresso, il cavaliere non ha nascosto la sua ammirazione, descrivendo la dama con parole dolci e piene di stima:Parole che hanno colpito nel segno, spingendo la Galgani ad accettare immediatamente la sua permanenza in studio per dare inizio a una frequentazione conoscitiva.

Nonostante l'approccio caloroso e l'entusiasmo iniziale, il primo appuntamento e l'inizio di questa conoscenza non sembrano preannunciare, almeno per ora, l'esplosione di un grande amore. La stessa Gemma ha scelto di approcciare questa nuova fase con prudenza, accettando di conoscere i corteggiatori arrivati appositamente per lei, pur dividendosi tra le attenzioni di Fabio e quelle di altri cavalieri presenti nel parterre, come Andrea e Gabriele.

Come da tradizione, non sono mancate le polemiche in studio. Tina Cipollari non ha perso tempo a esprimere i suoi dubbi, criticando apertamente la dinamica e insinuando che in realtà Gemma non provi un reale trasporto nei confronti del signor Fabio. Dal canto suo, il cavaliere di Albano Laziale ha dichiarato di voler focalizzare la sua attenzione unicamente sulla dama di Torino, pur lasciandosi uno spiraglio aperto: in caso di un nulla di fatto con la Galgani, Fabio potrebbe valutare l'idea di restare in trasmissione per conoscere altre dame del parterre.

Riuscirà questo nuovo pretendente a far breccia nel cuore di Gemma o si tratterà dell'ennesimo capitolo destinato a chiudersi in fretta? Gli appassionati di gossip e TV restano in attesa dei prossimi imperdibili colpi di scena.