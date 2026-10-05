Chi è Gian Marco Ciaccia: tutto sul fidanzato di Piera Meloni protagonista del GF Vip

Pubblicazione: 05 ottobre alle 15:10

Le luci della ribalta si sono accese all'improvviso su Gian Marco Ciaccia, catapultato al centro dell'attenzione mediatica a causa dei colpi di scena del Grande Fratello Vip. Al centro del dibattito c'è il suo legame sentimentale con la nota influencer e concorrente Piera Meloni, protagonista di una profonda riflessione all'interno del loft di Cinecittà. Ma chi è esattamente Gian Marco, il giovane che fa battere (o batteva) il cuore della gieffina?

A differenza della celebre fidanzata, immersa quotidianamente nel mondo dei social network e del digitale,e riservato. Originario della capitale, Gian Marco vive a Roma dove è impegnato nella gestione dell'azienda di famiglia. La sua vita quotidiana è lontana dai riflettori televisivi e dal mondo dello spettacolo, anche se il suo volto è diventato noto al popolo del web grazie ad alcune apparizioni e menzioni nelle dirette dello streamer noto come Il Rosso.

Appassionato di sport, in particolare di tennis, Gian Marco possiede un fisico atletico e uno stile di vita dinamico. Fino all'ingresso di Piera nella Casa di Cinecittà, la coppia viveva una relazione stabile seppur divisa tra la frenesia di Milano e la tranquillità romana. La quotidianità del giovane imprenditore è stata bruscamente interrotta dalle recenti confessioni della fidanzata all'interno del reality show.

Tra confidenze notturne e dubbi crescenti legati alla vicinanza con un altro coinquilino, Piera Meloni ha messo in discussione il loro legame, ammettendo di nutrire forti perplessità sul futuro del loro rapporto e meditando persino di scrivergli una lettera d'addio o di riflessione. Una situazione complessa che ha inevitabilmente acceso i riflettori su Gian Marco, costretto a fare i conti con la sovraesposizione mediatica.