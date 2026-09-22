Chi è Giulio Domi di Physical Italia: da 100 a 1? Età, lavoro, DJ e vita privata del concorrente
Giulio Domi di Physical Italia: da 100 a 1: età, carriera da DJ e produttore musicale a Milano, profilo Instagram e vita privata: tutto sul concorrente.
Il mondo dei reality show e dei game show incentrati sulla forma fisica continua a conquistare il pubblico italiano, e tra i protagonisti più discussi della prima edizione di Physical Italia: da 100 a 1 spicca senza dubbio Giulio Domi. Il nuovo format, che vede cento concorrenti d'élite darsi battaglia a suon di prove estreme, ha immediatamente catturato l'attenzione degli spettatori, incuriositi dai profili dei partecipanti scelti per la trasmissione. Ma chi è esattamente Giulio Domi fuori dal piccolo schermo e quali sono le sue passioni lontane dai riflettori?
Giulio è infatti un noto DJ e produttore musicale. La sua carriera nel mondo del clubbing è arricchita da diverse tracce e produzioni molto apprezzate dagli amanti del genere. Tra i suoi brani più noti figurano tracce come Ahora Comprendo e Soulful Vibes, oltre a importanti collaborazioni musicali del calibro di Jungle Trip e Ice. Accanto all'attività in consolle, Domi si è cimentato anche nel mondo della moda lavorando come modello, sfruttando una presenza scenica che oggi gli garantisce grande visibilità anche all'interno del reality show.
Nonostante la crescente popolarità sul web e sui social network, in particolar modo su Instagram dove il suo profilo è costantemente preso d'assalto dai fan del programma, Giulio non ama parlare della sua vita privata, per questo si è impegnato a mantenere un basso profilo. Dal punto di vista sentimentale, le informazioni ufficiali confermano che il giovane DJ milanese è felicemente fidanzato con una ragazza lontana dal mondo dello spettacolo.