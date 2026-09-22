Chi è Giulio Domi di Physical Italia: da 100 a 1? Età, lavoro, DJ e vita privata del concorrente

Pubblicazione: 22 settembre alle 10:52

Il mondo dei reality show e dei game show incentrati sulla forma fisica continua a conquistare il pubblico italiano, e tra i protagonisti più discussi della prima edizione di Physical Italia: da 100 a 1 spicca senza dubbio Giulio Domi. Il nuovo format, che vede cento concorrenti d'élite darsi battaglia a suon di prove estreme, ha immediatamente catturato l'attenzione degli spettatori, incuriositi dai profili dei partecipanti scelti per la trasmissione. Ma chi è esattamente Giulio Domi fuori dal piccolo schermo e quali sono le sue passioni lontane dai riflettori?

Nato e cresciuto con una forte inclinazione per il mondo dello spettacolo e dell'intrattenimento. Nella vita di tutti i giorni, la sua attività principale non ruota solo attorno al fitness, passione fondamentale che gli ha permesso di superare le rigorose selezioni del programma, ma si muove soprattutto nel settore della musica elettronica e della nightlife.

Giulio è infatti un noto DJ e produttore musicale. La sua carriera nel mondo del clubbing è arricchita da diverse tracce e produzioni molto apprezzate dagli amanti del genere. Tra i suoi brani più noti figurano tracce come Ahora Comprendo e Soulful Vibes, oltre a importanti collaborazioni musicali del calibro di Jungle Trip e Ice. Accanto all'attività in consolle, Domi si è cimentato anche nel mondo della moda lavorando come modello, sfruttando una presenza scenica che oggi gli garantisce grande visibilità anche all'interno del reality show.

Nonostante la crescente popolarità sul web e sui social network, in particolar modo su Instagram dove il suo profilo è costantemente preso d'assalto dai fan del programma, Giulio non ama parlare della sua vita privata, per questo si è impegnato a mantenere un basso profilo. Dal punto di vista sentimentale, le informazioni ufficiali confermano che il giovane DJ milanese è felicemente fidanzato con una ragazza lontana dal mondo dello spettacolo.

La sua partecipazione aper fare conoscere al grande pubblico non solo la sua determinazione atletica, ma anche la sua poliedricità artistica. Riuscirà il talentuoso produttore e DJ a spingersi fino alle fasi finali del programma e a conquistare la vittoria? Gli appassionati del genere continuano a seguirlo con grande attenzione, pronti a scoprire tutte le prossime evoluzioni del format.