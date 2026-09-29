Chi è Gloria Nicoletti di Uomini e Donne: età, lavoro, la figlia Paola e il passato da attrice
Chi è Gloria Nicoletti del Trono Over di Uomini e Donne? Scopriamo età, lavoro, vita privata, il rapporto con la figlia Paola e la sua carriera televisiva e da attrice.
Il parterre del Trono Over di Uomini e Donne continua a regalare al pubblico volti storici e nuovi protagonisti capaci di catturare l'attenzione dei telespettatori. Tra le dame più discusse, seguite e chiacchierate delle ultime edizioni del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi c'è senza dubbio Gloria Nicoletti. Ma cosa sappiamo esattamente sul suo conto fuori dagli studi televisivi?
Prima di approdare nel parterre di Uomini e Donne (dove in passato aveva già fatto parlare di sé anche per la frequentazione con il cavaliere Riccardo Guarnieri), Gloria ha coltivato diverse esperienze nel mondo dello spettacolo e della moda. Nel suo curriculum figurano infatti studi di dizione e recitazione, partecipazioni a concorsi di bellezza come Miss Italia e ruoli in alcune note fiction e serie TV targate Mediaset, tra cui R.I.S. - Delitti imperfetti, Cuore contro cuore e Le ragazze di Piazza di Spagna.
Molto attiva anche sul web, Gloria gestisce un profilo Instagram seguito da decine di migliaia di follower, dove condivisa scatti della sua quotidianità, momenti insieme alla figlia e aggiornamenti sul suo percorso sentimentale all'interno del programma. Nelle ultime puntate, Gloria si è ritrovata al centro dell'attenzione per via di una situazione sentimentale piuttosto complessa, divisa tra la frequentazione con Giovanni e quella con Ignazio.
Le domande incalzanti di Sperti e le repliche piccate di Gloria hanno dato vita a un confronto infuocato, che ha tenuto i telespettatori incollati allo schermo. Insomma tra dinamiche sentimentali complesse, colpi di scena e confronti infuocati in studio con gli opinionisti, la dama romana continua a essere una delle protagoniste più amate e discusse del daytime di Maria De Filippi.