Chi è Gloria Nicoletti di Uomini e Donne: età, lavoro, la figlia Paola e il passato da attrice

Pubblicazione: 29 settembre alle 15:46

Il parterre del Trono Over di Uomini e Donne continua a regalare al pubblico volti storici e nuovi protagonisti capaci di catturare l'attenzione dei telespettatori. Tra le dame più discusse, seguite e chiacchierate delle ultime edizioni del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi c'è senza dubbio Gloria Nicoletti. Ma cosa sappiamo esattamente sul suo conto fuori dagli studi televisivi?

Nata a, città a cui è profondamente legata e dove vive,Oltre alla notorietà televisiva conquistata nel programma di Canale 5, la dama lavora nell'ambito amministrativo per una grande azienda. Uno degli aspetti fondamentali della sua vita privata è il legame visceralequando Gloria era molto giovane e conclusosi successivamente con un divorzio. Le due condividono un rapporto splendido e complice, spesso raccontato anche attraverso i canali social.

Prima di approdare nel parterre di Uomini e Donne (dove in passato aveva già fatto parlare di sé anche per la frequentazione con il cavaliere Riccardo Guarnieri), Gloria ha coltivato diverse esperienze nel mondo dello spettacolo e della moda. Nel suo curriculum figurano infatti studi di dizione e recitazione, partecipazioni a concorsi di bellezza come Miss Italia e ruoli in alcune note fiction e serie TV targate Mediaset, tra cui R.I.S. - Delitti imperfetti, Cuore contro cuore e Le ragazze di Piazza di Spagna.

Molto attiva anche sul web, Gloria gestisce un profilo Instagram seguito da decine di migliaia di follower, dove condivisa scatti della sua quotidianità, momenti insieme alla figlia e aggiornamenti sul suo percorso sentimentale all'interno del programma. Nelle ultime puntate, Gloria si è ritrovata al centro dell'attenzione per via di una situazione sentimentale piuttosto complessa, divisa tra la frequentazione con Giovanni e quella con Ignazio.

Se da un lato il rapporto con Giovanni ha dovuto fare i conti con incomprensioni e brusche frenate, dall'altro la conoscenza con Ignazio ha preso una piega decisamente più passionale. La svolta è arrivata quando nello studio di Canale 5 sono emersi dettagli inediti e indiscrezioni su presunti baci dati in contemporanea, scatenando un vespaio di polemiche. A non credere alla versione della dama è stato soprattuttovestendo i panni dell'investigatore per smascherare eventuali omissioni o doppie facce.

Le domande incalzanti di Sperti e le repliche piccate di Gloria hanno dato vita a un confronto infuocato, che ha tenuto i telespettatori incollati allo schermo. Insomma tra dinamiche sentimentali complesse, colpi di scena e confronti infuocati in studio con gli opinionisti, la dama romana continua a essere una delle protagoniste più amate e discusse del daytime di Maria De Filippi.