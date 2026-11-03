Chi è Kimi Antonelli: perché si chiama così, età, carriera e vita privata, debutto sul set
Kimi Antonelli: perché si chiama così, quanti anni ha, il debutto in Formula 1 con Mercedes, la carriera eccezionale e i dettagli sulla sua vita privata.
Talento puro, velocità cristallina e una maturità fuori dal comune: Andrea Kimi Antonelli è il nome che ha riportato l'Italia ai vertici del motorsport internazionale. Con il suo approdo nella massima categoria automobilistica al volante della Mercedes e le sue prime storiche vittorie nei Gran Premi, il pilota bolognese è diventato un vero e proprio fenomeno mediatico. Ma chi è davvero questo giovanissimo campione, da dove arriva e come nasce il suo nome così particolare?
Nonostante ritmi di allenamento serratissimi e viaggi continui in giro per il mondo, Antonelli non ha mai trascurato la formazione scolastica: nel 2025 ha conquistato il diploma presso l'Istituto Gaetano Salvemini (indirizzo Relazioni Internazionali e Marketing). Un curioso aneddoto testimonia la sua ascesa prodigiosa: ha ottenuto la patente di guida stradale poco prima di debuttare ufficialmente in Formula 1, quando gestiva già da tempo bolidi da oltre 300 km/h.
Una delle curiosità più diffuse sul pilota riguarda proprio il suo secondo nome. In molti hanno sempre pensato si trattasse di un omaggio al campione del mondo finlandese Kimi Räikkönen. La realtà, tuttavia, è ben diversa. "Kimi" è il suo secondo nome ufficiale all'anagrafe ed è stato suggerito ai genitori da un amico di famiglia, Enrico Bertaggia. L'idea nacque semplicemente dal fatto che il nome suonasse bene e si abbinasse in modo perfetto con Andrea e con il cognome Antonelli. Un'intuizione vincente che oggi risuona sui circuiti di tutto il pianeta.
Dopo un 2024 da protagonista in Formula 2, arriva la svolta della carriera con l'ingaggio da parte di Mercedes per raccogliere l'eredità di Lewis Hamilton a partire dalla stagione 2025. Il 2026 segna infine la sua definitiva consacrazione nella storia del motorsport: con il trionfo nel Gran Premio di Cina riporta l'Italia sul gradino più alto del podio in Formula 1 dopo un digiuno lungo vent'anni, concedendo subito il bis nel GP del Giappone e diventando uno dei più giovani leader di sempre nella classifica del mondiale piloti.
Nonostante i riflettori costantemente puntati addosso, Antonelli mantiene un profilo molto semplice e riservato. È legato alla madre Veronica e alla sorella Maggie. Dal punto di vista sentimentale, dal 2023 ai primi mesi del 2026 è stato fidanzato con la pilota ceca Eliska Babickova; la fine della loro relazione è stata confermata a inizio 2026 e attualmente risulta single.