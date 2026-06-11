Chi è Milo Infante e perché il passaggio a Mediaset è di importanza epocale? Carriera, età e vita privata, dove vive

Pubblicazione: 11 giugno alle 15:57

Il calciomercato della televisione italiana sta vivendo una scossa senza precedenti. Tra i nomi più caldi del momento c’è indubbiamente quello di Milo Infante, volto simbolo del giornalismo d'inchiesta e dell'infotainment Rai, pronto a un clamoroso salto di barricata. Negli ultimi mesi, le indiscrezioni su un possibile passaggio a Mediaset hanno acceso il dibattito tra gli addetti ai lavori e tra gli spettatori, rendendo la sua figura ancora più centrale nel mondo della TV. Per giorni è stato al centro dell'attenzione: il suo addio alla Rai, dove si è formato ed è cresciuto professionalmente, ha alimentato diverse polemiche.

. Il grande pubblico lo consacra grazie alla conduzione di programmi di successo su Rai 2 come L'Italia sul 2 (accanto a Monica Leofreddi e poi Lorena Bianchetti) e Pomeriggio sul 2. Dopo una parentesi come capostruttura e vicedirettore di Rai 2,Il format di cronaca nera e attualità è diventato un vero e proprio cult, capace di stracciare la concorrenza e registrare share record in una fascia oraria storicamente complessa per la seconda rete di Stato.

Grazie alla sua capacità di affrontare temi complessi con equilibrio e professionalità, Infante è riuscito a distinguersi in un contesto televisivo sempre più competitivo. Per quanto riguarda la vita privata, Milo Infante è sempre stato molto riservato. È sposato dal 2006 con Sara Venturi, ex Miss Padania e oggi legale di successo. La coppia ha un figlio di nome Daniele e vive a Milano. Pur essendo molto presente sul piccolo schermo, ha sempre preferito mantenere un profilo discreto quando si tratta della sua sfera personale, scelta particolarmente apprezzata dal pubblico.

Dopo una serie di indiscrezioni circolate negli ultimi giorni, Mediaset ha ufficializzato l'approdo a Cologno Monzese di Milo Infante. Una notizia che ha avuto un immediato eco mediatico e che rappresenta una svolta storica nella televisione italiana: un vero e proprio terremoto televisivo. L'addio alla Rai di Infante porterebbe diversi vantaggi in fatto di ascolti alle reti del Biscione, che già domina il primo pomeriggio con il daytime di Amici, Uomini e Donne e Pomeriggio Cinque. Di conseguenza l'innesto del giornalista nel palinsesto di Rete 4 o Canale 5 aprirebbe scenari clamorosi.

Potrebbe diventare il perfetto erede o l'alleato strategico di colossi dell'infotainment come Quarto Grado o andare a presidiare una fascia orariaDel resto nell'ultime stagioni Pier Silvio Berlusconi ha avviato una linea editoriale meno incline al trash e più orientata all'informazione rigorosa. Milo Infante incarna perfettamente questo spirito: