Chi è Moses Martin, il figlio di Gwyneth Paltrow e Chris Martin: dalla Brown al debutto da modello

Pubblicazione: 06 luglio alle 10:41

Moses Martin è uno dei figli di Gwyneth Paltrow e Chris Martin, leader dei Coldplay. Pur essendo cresciuto lontano dai riflettori rispetto ad altri figli di celebrità, negli ultimi mesi il suo nome ha iniziato a circolare con sempre maggiore frequenza grazie ai primi passi nel mondo della moda. Nato nel 2006, Moses è il secondogenito dell'attrice americana e del celebre musicista britannico. Dopo un'infanzia vissuta con grande discrezione, i suoi primi impegni pubblici hanno inevitabilmente attirato l'attenzione dei media internazionali, curiosi di scoprire se seguirà le orme dei suoi celebri genitori o costruirà una carriera completamente diversa.

Il giovane ha recentemente debuttato come modello, un esordio che ha immediatamente acceso il dibattito sui cosiddetti "nepo baby", ovvero i figli di personaggi famosi che intraprendono una carriera nel mondo dello spettacolo, della moda e nella musica. Cresciuto in un ambiente fortemente artistico, Moses suona il pianoforte e la chitarra e ha ereditato la passione musicale dal padre. Già da bambino aveva avuto piccole interazioni con il mondo della musica, salendo sul palco di Glastonbury insieme ai Coldplay nel 2016 e collaborando negli anni alla scrittura di alcuni brani (tra cui All My Love e The Astronaut). A gennaio 2026 ha esordito ufficialmente sul mercato discografico con la sua band alt-rock,

Nel corso del 2026, Moses ha fatto il suo ingresso ufficiale nel mondo della moda ha debuttato come modello diventando il volto della campagna Escape to the Countryside del brand britannico Burberry, scattata nella campagna del Northamptonshire. Per l'occasione, oltre a posare, ha firmato la colonna sonora del video promozionale con il suo brano For Hire. In seguito ha iniziato a frequentare le sfilate internazionali in prima fila, partecipando a eventi di rilievo come lo show di Dior Homme a Parigi e le sfilate di Londra.

Nonostante l'interesse crescente nei suoi confronti, Moses Martin continua a mantenere un profilo piuttosto riservato. A differenza di molti coetanei appartenenti a famiglie celebri, non è particolarmente presente sui social e preferisce vivere lontano dall'esposizione mediatica. Proprio questaOgni sua apparizione pubblica viene osservata con attenzione, soprattutto ora che il suo nome è entrato nel radar delle principali testate di spettacolo e moda.

Resta da vedere quale direzione prenderà il suo percorso professionale. Il debutto sulle passerelle potrebbe rappresentare soltanto il primo passo di una carriera nel fashion oppure l'inizio di un cammino che, in futuro, potrebbe portarlo anche verso il mondo del cinema. Per il momento, Moses Martin continua a essere uno dei giovani volti più osservati della nuova generazione di figli delle star, con un interesse mediatico destinato probabilmente a crescere nei prossimi anni.