Chi è Nicole Cena: la tentatrice di Temptation Island che ha conquistato Cristian a telecamere spente

Pubblicazione: 03 agosto alle 09:35

Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island 2026 si è concluso con fuochi d'artificio, confronti infuocati e colpi di scena arrivati ben oltre il falò finale. Quando i riflettori del resort calabrese sembravano ormai essersi spenti, l'amato speciale "Un mese dopo" ha regalato al pubblico uno dei risvolti più inaspettati dell'edizione. Al centro del gossip c'è Cristian Mascolino che, dopo la sofferta rottura con la fidanzata Soraya, ha rivelato di aver voltato pagina. A riaccendere la fiamma nel suo cuore non è stata una presenza costante nelle dinamiche quotidiane del villaggio, bensì una tentatrice rimasta quasi nell'ombra durante le puntate: la splendida Nicole Cena.

Un legame nato lontano dagli occhi indiscreti delle telecamere, cresciuto a suon di messaggi e incontri riservati una volta rientrati alla vita di tutti i giorni. MaClasse 2004, 22 anni compiuti con la consapevolezza di chi sa esattamente cosa vuole dal proprio futuro, Nicole Cena viene da Livorno Ferraris, in provincia di Vercelli. Un volto fresco, uno sguardo magnetico e una determinazione che l'hanno portata fin da giovanissima a conquistare il mondo della moda e della bellezza.

Dopo aver collezionato titoli prestigiosi come Miss Ivrea, Miss Rdl e Miss Toro, nel 2025 ha raggiunto un traguardo importantissimo entrando tra le prime 25 finaliste di Miss Mondo Italia. La sua bellezza sensuale ed elegante non è certo passata inosservata ai casting director televisivi. Il suo debutto sul piccolo schermo risale al 2023, a soli 19 anni, quando ha sfilato nella celebre sfida Teen vs Milf a Ciao Darwin, il programma condotto da Paolo Bonolis. Da quel momento, il suo percorso sul piccolo schermo ha preso il volo: Nicole è entrata nel cast comico di Gialappa's Show ed è comparsa come complice a Scherzi a Parte, dimostrando spigliatezza e presenza scenica anche in ruoli recitati.

Oltre alla carriera televisiva, Nicole vanta un seguito importante sui social network, dove conta oltre 200mila follower. Un pubblico fedele che la segue tra scatti di moda, vita quotidiana e collaborazioni di prestigio, tra cui spicca quella con Rhode, il noto brand beauty fondato dalla star internazionale Hailey Bieber. Eppure, per gli appassionati di cronaca rosa, il nome di Nicole Cena evoca già ricordi ben precisi. In passato, infatti, la modella ha vissuto un'intensa storia d'amore con un volto amatissimo della musica italiana: Dennis Rizzi, in arte Deddy, il cantante ed ex allievo dell'edizione 2020/21 di Amici di Maria De Filippi.

Una relazione durata circa un anno, documentata anche sui social con una romantica fuga d'amore in Egitto, prima di concludersi nel silenzio di entrambi.. La frequentazione con Cristian è appena agli inizi, ma l'alchimia nata lontano dai riflettori promette già di far sognare i fan del programma.