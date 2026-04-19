Chi è Paolo Santambrogio, fidanzato di Paola Iezzi: tutto su di lui

Pubblicazione: 19 aprile alle 14:00

Nata a Milano il 30 marzo 1974 da padre abruzzese e madre casalinga, Paola Iezzi ha alle spalle una carriera che ha attraversato tre decenni di musica italiana, prima accanto alla sorella Chiara nel duo Paola & Chiara, poi da sola. Domenica 19 aprile alle 16.30 sarà ospite di Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5, per la prima intervista legata al suo nuovo singolo "Stessa direzione", un titolo che per chi la conosce suona come una dichiarazione non solo musicale.

Da Cecchetto agli 883, gli inizi di Paola Iezzi

La passione per la musica nasce presto: Paola stuona basso, contrabbasso e chitarra, e canta in vari gruppi dell'underground milanese insieme alla sorella Chiara. È Claudio Cecchetto a notarle e a sceglierle come gruppo di apertura degli 883 nel 1995. Quello è il momento di svolta: le due sorelle diventano Paola & Chiara, un progetto pop che conquista l'Italia con brani che ancora oggi vengono cantati a memoria, fino al ritorno all'Ariston che ha fatto di Furore nel 2023 uno dei momenti più discussi del Festival.

La carriera solista e il nuovo singolo

Dopo la separazione artistica dal progetto con Chiara, Paola ha proseguito da sola costruendo una carriera che spazia tra musica, conduzione e dj set. Il nuovo singolo "Stessa direzione" segna l'ultimo capitolo di questa evoluzione: un brano che racconta dove è arrivata e, probabilmente, dove vuole andare. Sarà proprio questo il filo conduttore dell'intervista di domenica a Verissimo, dove si racconterà senza filtri tra privato e pubblico.

Paolo Santambrogio, compagno di Paola Iezzi

Chi è Paolo Santambrogio, il suo compagno

Accanto a Paola dal 2007 c'è Paolo Santambrogio, fotografo e regista milanese nato il 19 maggio 1978, specializzato in moda e ritratto. La sua carriera inizia nel 2007 con un servizio per Vanity Fair Italia e cresce rapidamente: ha firmato copertine e campagne per Vogue Italia, GQ, Glamour e Cosmopolitan, e collaborato con brand come Fendi, Dolce & Gabbana, Marc Jacobs e Trussardi. Nel campo della regia ha diretto videoclip per Paola Iezzi stessa, tra cui Alone (finalista al Premio Videoclip Italiano 2009), Furore e Festa totale per Paola & Chiara. Nel 2015 il suo cortometraggio Wunderkammer, girato a Parigi con Tea Falco, è stato nominato come miglior fashion film italiano al Fashion Film Festival Milano.