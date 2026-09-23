Chi è Pierdante Piccioni, il medico che ha ispirato Doc - Nelle tue mani
La vera storia di Pierdante Piccioni, il medico e primario la cui incredibile amnesia ha ispirato la fiction di successo Doc - Nelle tue mani con Luca Argentero.
Dietro il grande successo televisivo di Doc - Nelle tue mani, la fortunata serie tv che ha conquistato milioni di telespettatori con protagonista Luca Argentero nei panni del medico Andrea Fanti, c'è una straordinaria e commovente storia vera. Il personaggio televisivo è infatti liberamente ispirato alle vicende di Pierdante Piccioni, ex primario di pronto soccorso a Lodi e Codogno, la cui vita è cambiata radicalmente a causa di un drammatico incidente stradale.
I suoi figli, ormai adolescenti, gli apparivano come bambini, e la moglie aveva dodici anni in più rispetto al suo ultimo ricordo nitido. Dalla sua memoria erano svaniti eventi cruciali della storia contemporanea, dall'ascesa dei social network fino all'avvento di nuovi governi e tecnologie. Quella che sembrava una trama da thriller o da racconto fantascientifico è diventata una durissima prova di resilienza.
Grazie all'affetto della famiglia, a un intenso percorso di riabilitazione e a un costante studio per colmare il vuoto professionale, Piccioni ha saputo ricostruire la propria identità, tornando a lavorare in corsia e affrontando in prima linea anche la drammatica emergenza sanitaria legata al Covid-19. Ma l'aspetto più profondo di questa vicenda riguarda la trasformazione umana. Prima dell'incidente, come lui stesso ha raccontato con ironia e sincerità, era un medico brillante ma algido e focalizzato unicamente sulla clinica.