Chi è Rossano Laurini: età, lavoro, figli e la lunga storia d'amore con Vanessa Incontrada

Pubblicazione: 24 settembre alle 11:26

Il nome di Rossano Laurini è balzato spesso al centro delle cronache rosa e del mondo dello spettacolo per via della sua lunga e celebre relazione con una delle attrici e conduttrici più amate del piccolo schermo italiano, Vanessa Incontrada. Ma chi è esattamente Rossano Laurini lontano dai riflettori? Imprenditore, direttore artistico e figura di spicco della movida toscana, scopriamo tutto sulla sua vita privata e professionale.

Nato nel 1970, Rossano Laurini ha scelto di rimanere lontano dai riflettori della televisione, costruendo la sua carriera nel settore dell'intrattenimento. È un affermato imprenditore edove gestisce alcuni dei locali notturni più noti della zona, tra cui il Disco Village, il Baluba e l'Alegria.

Nonostante i ritmi intensi legati al mondo dei club, Laurini è un grande appassionato di sport e vita all'aria aperta. Sulle sue pagine social e attraverso le passioni condivise, emergono scatti che lo ritraggono impegnato nella corsa, nel nuoto, nello sci, in mountain bike e con una grande passione per le moto. La vita privata di Rossano Laurini è stata al centro dell'attenzione mediatica anche per le vicende sentimentali che hanno preceduto e accompagnato il legame con la Incontrada.

Laurini è padre di Diletta, nata dal suo precedente matrimonio con Chiara Palmieri, con cui è stato sposato per dodici anni. Dal legame con Vanessa Incontrada è invece nato nel 2008 il figlio Isal. La storia d'amore tra Laurini e l'attrice è nata inoltre in circostanze curiose e intrecciate: i loro precedenti partner, Chiara Palmieri e Andrea Palmieri, erano infatti fratello e sorella.

La relazione tra Rossano e Vanessa non è stata priva di ostacoli. Dopo molti anni trascorsi insieme, nel 2022 la coppia ha affrontato un momento di profonda crisi che ha portato a una. Un distacco doloroso ma, come entrambi hanno raccontato in seguito, necessario per fare chiarezza e riscoprire i propri sentimenti. Dopo la tempesta, i due si sono ritrovati, raccontando di essers"rinnamorati in una maniera fortissima".

Un legame consolidato nel tempo che, dopo vent'anni di storia e un percorso di crescita condiviso, è stato ufficialmente coronato dal matrimonio, celebrato il 23 settembre 2026 in Toscana, suggellando un capitolo d'amore del tutto ritrovato.