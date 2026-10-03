Chi è Selma Ezzine, la nuova promessa di Tale e Quale Show: età, carriera e quel duetto con Nek

Pubblicazione: 03 ottobre alle 07:15

C'è chi inizia dalle accademie prestigiose e chi dalle piazze di provincia, con il cappello per le monete e gli occhi chiusi per vincere la timidezza. Selma Ezzine appartiene alla seconda categoria, quella degli artisti che si sono costruiti dal basso, nota dopo nota, sguardo dopo sguardo. Oggi quella ragazza che cantava a San Giorgio del Sannio è la vincitrice della prima puntata di Tale e Quale Show 2026, il programma condotto da Carlo Contia.





, Selma èche porta nel cognome e nella voce la ricchezza di due culture. Il padre, originario del Marocco, è cantante e musicista: da lui ha ereditato non solo la passione per la musica, ma anche quella naturalezza sul palco che si costruisce in famiglia, tra canzoni al tavolo della cucina e serate improvvisate. La madre e il resto della famiglia l'hanno sostenuta in ogni scelta, anche quelle più rischiose., piccole esibizioni che però segnano già una direzione. Prima aveva provato con la danza, ma la voce è arrivata a reclamare il suo spazio con una forza che non si poteva ignorare. Cresciuta a Ceppaloni, frequenta la scuola Rita Levi Montalcini e poi il Liceo Musicale Guacci di Benevento, dove la tecnica vocale viene affinata e dove il palcoscenico diventa una seconda casa., un'occasione per misurarsi con pubblici più ampi e situazioni più complesse.

Dopo il diploma arriva il bivio che molti giovani artisti conoscono bene: la sicurezza o il sogno. Selma si iscrive a Giurisprudenza, un percorso solido, rispettabile, lontano dall'incertezza della musica. Ma quella vita non le appartiene. Con il sostegno della famiglia, decide di lasciare l'università per dedicarsi completamente al canto. È una scelta coraggiosa, forse incosciente, certamente autentica.





. All'inizio la timidezza è un ostacolo concreto. Selma canta spesso a occhi chiusi, per non vedere gli sguardi, per non sentire il peso del giudizio. Il 2025 è l'anno della svolta.condotto da Nek e Bianca Guaccero che celebra i migliori artisti di strada d'Italia. Il pubblico la scopre con Greatest Love of All di Whitney Houston, un brano che non perdona, che richiede controllo tecnico e intensità emotiva., e in finale l'esibizione insieme a BigMama su Lady Marmalade. Il risultato è netto: 841 punti, 40 in più della seconda classificata Denisa Cartasu, e il titolo di miglior artista di strada, accompagnato da un premio di 10mila euro in gettoni d'oro.: italiano, inglese, francese e arabo. Una versatilità che non è solo linguistica ma artistica, capace di muoversi tra generi e stili con una disinvoltura che deriva dall'aver cantato ovunque, per chiunque, senza la possibilità di scegliere il repertorio in base al proprio ego.. Il cast della sedicesima edizione era stato annunciato a luglio, e il programma è partito mercoledì 23 settembre nella nuova collocazione settimanale. Al debutto Selma ha scelto un'imitazione di RAYE con il brano Where Is My Husband! e ha chiuso in testa alla classifica con 69 punti, davanti a Roberta Morise e Andrea Perroni. La giuria, composta da Cristiano Malgioglio, Elettra Lamborghini, Alessandro Siani e dal quarto giudice Fabio Fazio, ha premiato la cura vocale e la precisione scenica.