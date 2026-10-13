Chi è Shari, la cantante bocciata da Amadeus ad Amici: da Sanremo alla scuola di Maria De Filippi
Dalla finale di Tu sì que vales al palco di Sanremo, fino alla nuova sfida nel talent di Maria De Filippi: la cantautrice friulana torna sotto i riflettori e ritrova Amadeus, che questa volta non le concede il suo voto favorevole. Le sue parole, però, raccontano una stima che va oltre il giudizio espresso in studio.
Il ritorno di Shari in televisione non è passato inosservato. Nella puntata di Amici di Maria De Filippi di domenica 11 ottobre, la giovane cantautrice si è presentata davanti ai professori del programma per giocarsi una nuova opportunità professionale. Tra i volti chiamati a esprimere un giudizio c'era anche Amadeus, che conosce bene la sua storia artistica e che, in passato, le aveva dato la possibilità di salire sul palco più importante della musica italiana.
Il confronto tra i due ha riportato alla memoria l'esperienza condivisa a Sanremo Giovani e, successivamente, al Festival di Sanremo. Amadeus ha spiegato di aver seguito Shari già durante la selezione degli artisti emergenti, quando nella giuria sedeva anche Pippo Baudo. In quell'occasione, la giovane aveva attirato l'attenzione pure per le sue capacità al pianoforte, ricevendo i complimenti del celebre presentatore.
Il conduttore ha ricordato anche il passaggio successivo, quando decise di portarla tra i Big del Festival con il brano Egoista. Una scelta che aveva rappresentato un'importante occasione di visibilità per la cantante, chiamata a confrontarsi con artisti affermati davanti a milioni di telespettatori.
Il messaggio rivolto a Shari è stato quello di una persona che non rinnega le scelte del passato, ma che in un contesto diverso si sente libera di esprimere una valutazione differente. La partecipazione al Festival e l'ingresso nella scuola di Maria De Filippi sono infatti due esperienze distinte, con obiettivi e criteri di giudizio che non coincidono necessariamente.
Ma chi è Shari? Dietro il nome d'arte Shari c'è Shari Noioso, nata a Monfalcone il 14 ottobre 2002 e cresciuta in Friuli, dove la sua famiglia si è successivamente trasferita a Udine. La musica è entrata presto nella sua vita: intorno ai dieci anni ha cominciato a studiare canto e pianoforte presso l'accademia The Groove Factory, sviluppando le basi di una formazione che avrebbe influenzato il suo percorso artistico.
In seguito ha firmato con Warner Music e pubblicato alcuni dei suoi primi lavori, tra cui interpretazioni di brani internazionali come Imagine e The Sound of Silence, oltre al singolo Don't You Run. Nel 2016 è arrivata anche un'esperienza significativa dal vivo, con la partecipazione come ospite al tour de Il Volo.
Negli anni successivi Shari ha costruito una carriera caratterizzata da collaborazioni e sperimentazioni. Nel 2019 ha prestato la voce a Sale, brano realizzato con Benji & Fede e certificato disco d'oro. Nel 2021 ha collaborato con Salmo in L'angelo caduto, entrando in contatto con un universo musicale distante dai tradizionali confini del pop. La sua identità sonora si è evoluta ulteriormente con Fake Music, EP pubblicato nel 2022, nel quale emergono influenze soul e della black music. Un percorso che mostra la volontà di non rimanere legata a un'unica formula interpretativa.
Nel novembre 2024 è uscito il suo primo album in studio, Amore & blues, seguito da nuovi singoli e collaborazioni. La sua produzione testimonia una ricerca personale che si muove tra pop, sonorità urban e atmosfere soul. L'arrivo ad Amici nel 2026 rappresenta un capitolo diverso rispetto alle esperienze precedenti. Shari non è più soltanto la giovane concorrente scoperta in un talent o l'emergente selezionata per Sanremo: è una cantautrice che ha già pubblicato musica, lavorato con artisti affermati e affrontato un Festival da protagonista.
La sua presenza nella scuola potrebbe offrirle l'occasione di affinare ulteriormente le proprie capacità e di raggiungere una nuova generazione di ascoltatori. Il giudizio di Amadeus, pur negativo sul piano della selezione, non cancella la storia che lega i due né il riconoscimento del lavoro svolto finora.