Chi è Shari, la cantante bocciata da Amadeus ad Amici: da Sanremo alla scuola di Maria De Filippi

Pubblicazione: 13 ottobre alle 10:58

Il ritorno di Shari in televisione non è passato inosservato. Nella puntata di Amici di Maria De Filippi di domenica 11 ottobre, la giovane cantautrice si è presentata davanti ai professori del programma per giocarsi una nuova opportunità professionale. Tra i volti chiamati a esprimere un giudizio c'era anche Amadeus, che conosce bene la sua storia artistica e che, in passato, le aveva dato la possibilità di salire sul palco più importante della musica italiana.

Questa volta, tuttavia,Un giudizio negativo che non si è trasformato in una porta chiusa: grazie al parere favorevole di un altro insegnante,, iniziando così il suo percorso nel talent di Canale 5. Per lei si tratta di un nuovo punto di partenza, con la necessità di dimostrare di poter crescere ancora e convincere i docenti nel corso della trasmissione.

Il confronto tra i due ha riportato alla memoria l'esperienza condivisa a Sanremo Giovani e, successivamente, al Festival di Sanremo. Amadeus ha spiegato di aver seguito Shari già durante la selezione degli artisti emergenti, quando nella giuria sedeva anche Pippo Baudo. In quell'occasione, la giovane aveva attirato l'attenzione pure per le sue capacità al pianoforte, ricevendo i complimenti del celebre presentatore.

Il conduttore ha ricordato anche il passaggio successivo, quando decise di portarla tra i Big del Festival con il brano Egoista. Una scelta che aveva rappresentato un'importante occasione di visibilità per la cantante, chiamata a confrontarsi con artisti affermati davanti a milioni di telespettatori.

Il suo no ad Amici, dunque,. Amadeus ha riconosciuto di aver ritrovato le qualità che già apprezzava in lei e ha sottolineato il valore del percorso formativo che potrebbe intraprendere con Rudy Zerbi, qualora il professore confermasse la propria preferenza.

Il messaggio rivolto a Shari è stato quello di una persona che non rinnega le scelte del passato, ma che in un contesto diverso si sente libera di esprimere una valutazione differente. La partecipazione al Festival e l'ingresso nella scuola di Maria De Filippi sono infatti due esperienze distinte, con obiettivi e criteri di giudizio che non coincidono necessariamente.

Ma chi è Shari? Dietro il nome d'arte Shari c'è Shari Noioso, nata a Monfalcone il 14 ottobre 2002 e cresciuta in Friuli, dove la sua famiglia si è successivamente trasferita a Udine. La musica è entrata presto nella sua vita: intorno ai dieci anni ha cominciato a studiare canto e pianoforte presso l'accademia The Groove Factory, sviluppando le basi di una formazione che avrebbe influenzato il suo percorso artistico.

Il primo appuntamento televisivo importante è arrivato nel 2015, quando ha partecipato alla seconda edizione di Tu sì que vales. La giovane cantante, facendosi conoscere dal pubblico per le sue doti vocali. Non ha conquistato il podio, ma l'esperienza le ha permesso di attirare l'attenzione del settore discografico.

In seguito ha firmato con Warner Music e pubblicato alcuni dei suoi primi lavori, tra cui interpretazioni di brani internazionali come Imagine e The Sound of Silence, oltre al singolo Don't You Run. Nel 2016 è arrivata anche un'esperienza significativa dal vivo, con la partecipazione come ospite al tour de Il Volo.

Negli anni successivi Shari ha costruito una carriera caratterizzata da collaborazioni e sperimentazioni. Nel 2019 ha prestato la voce a Sale, brano realizzato con Benji & Fede e certificato disco d'oro. Nel 2021 ha collaborato con Salmo in L'angelo caduto, entrando in contatto con un universo musicale distante dai tradizionali confini del pop. La sua identità sonora si è evoluta ulteriormente con Fake Music, EP pubblicato nel 2022, nel quale emergono influenze soul e della black music. Un percorso che mostra la volontà di non rimanere legata a un'unica formula interpretativa.

La svolta televisiva più importante è arrivata nel novembre 2022, quando Shari ha partecipato a Sanremo Giovani con Sotto voce. Il risultato le ha consentito di conquistare un posto alcondotto da Amadeus, con il brano Egoista.La competizione tra i Big si è conclusa per lei. Una posizione che non cancella il valore dell'esperienza, soprattutto per un'artista così giovane, chiamata a misurarsi con una platea nazionale e con una manifestazione che può rappresentare un trampolino di lancio, ma anche una prova impegnativa.

Nel novembre 2024 è uscito il suo primo album in studio, Amore & blues, seguito da nuovi singoli e collaborazioni. La sua produzione testimonia una ricerca personale che si muove tra pop, sonorità urban e atmosfere soul. L'arrivo ad Amici nel 2026 rappresenta un capitolo diverso rispetto alle esperienze precedenti. Shari non è più soltanto la giovane concorrente scoperta in un talent o l'emergente selezionata per Sanremo: è una cantautrice che ha già pubblicato musica, lavorato con artisti affermati e affrontato un Festival da protagonista.

La sua presenza nella scuola potrebbe offrirle l'occasione di affinare ulteriormente le proprie capacità e di raggiungere una nuova generazione di ascoltatori. Il giudizio di Amadeus, pur negativo sul piano della selezione, non cancella la storia che lega i due né il riconoscimento del lavoro svolto finora.

Adesso la parola passa al percorso televisivo e alle esibizioni. La maglia conquistata è soltanto il primo passo: per restare nella scuola,settimana dopo settimana. La sfida più importante sarà trasformare l'esperienza già accumulata in un nuovo slancio per la propria carriera.