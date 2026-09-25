Chi è Vincenzo Comunale: età, carriera, vita privata, e il ruolo da conduttore a Le Iene

Pubblicazione: 25 settembre alle 12:38

Vincenzo Comunale è tra i talenti più brillanti e dinamici della nuova generazione di comici. Giovanissimo ma già con un curriculum di altissimo livello, il comico e autore napoletano si è imposto all'attenzione del grande pubblico grazie a una freschezza scenica unica, che unisce la tradizione della scuola partenopea ai ritmi moderni della stand up comedy. Nato a Napoli nel 1996, Comunale ha coltivato la passione per la recitazione e la comicità sin da giovanissimo. Dopo i primi passi nei laboratori di cabaret locali come l'Officina dei comici e le esperienze al Teatro Diana, la svolta arriva con il trasferimento a Roma.

Nella Capitale affina la sua arte e si laurea con il massimo dei voti in DAMS presso l'Università degli Studi “Roma Tre”, discutendo una tesi incentrata proprio sul mondo della comicità. La televisione non tarda ad accorgersi di lui: il debutto in prima serata arriva nel 2016 con Zelig Event sucome Battute? su Rai 2 e il ritorno sul palco di Zelig al fianco di Claudio Bisio e Vanessa Incontrada.

Il percorso di Vincenzo Comunale non si limita però al piccolo schermo. Nel corso degli anni si è affermato come autore televisivo, sceneggiatore e regista, oltre a riempire i teatri con i suoi spettacoli dal vivo. Nel 2023 ha tagliato un traguardo storico per un comico della sua età: il suo Vincenzo Comunale Show è andato in scena nella suggestiva cornice di Piazza del Plebiscito a Napoli, radunando oltre seimila spettatori. Non sorprende che riviste autorevoli come Forbes Italia lo abbiano inserito tra i cento giovani under 30 più influenti d'Italia nel settore dell'intrattenimento.

Oggi la sua consacrazione televisiva trova un nuovo e importantissimo capitolo con l'approdo nel cast di conduzione de Le Iene. Su Italia 1, affiancato da Veronica Gentili e da un team rinnovato di conduttori, Comunale porta la sua personalissima cifra stilistica, fatta di ironia tagliente, intelligenza e una grande capacità di leggere la realtà contemporanea con il sorriso. Molto riservato sulla sua vita sentimentale, il comico continua a mantenere un profilo basso fuori dal set, lasciando che siano il palcoscenico e le risate del pubblico a parlare per lui.

Con una gavetta solida alle spalle e un futuro tutto da scrivere, Vincenzo Comunale è senza dubbio uno dei volti da seguire con maggiore attenzione nel panorama televisivo attuale.