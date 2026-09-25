Chi è Vincenzo Comunale: età, carriera, vita privata, e il ruolo da conduttore a Le Iene
Tutto su Vincenzo Comunale: dalla gavetta nei laboratori di cabaret a Roma e Napoli fino al grande salto come nuovo volto e conduttore de Le Iene su Italia 1.
Vincenzo Comunale è tra i talenti più brillanti e dinamici della nuova generazione di comici. Giovanissimo ma già con un curriculum di altissimo livello, il comico e autore napoletano si è imposto all'attenzione del grande pubblico grazie a una freschezza scenica unica, che unisce la tradizione della scuola partenopea ai ritmi moderni della stand up comedy. Nato a Napoli nel 1996, Comunale ha coltivato la passione per la recitazione e la comicità sin da giovanissimo. Dopo i primi passi nei laboratori di cabaret locali come l'Officina dei comici e le esperienze al Teatro Diana, la svolta arriva con il trasferimento a Roma.
Il percorso di Vincenzo Comunale non si limita però al piccolo schermo. Nel corso degli anni si è affermato come autore televisivo, sceneggiatore e regista, oltre a riempire i teatri con i suoi spettacoli dal vivo. Nel 2023 ha tagliato un traguardo storico per un comico della sua età: il suo Vincenzo Comunale Show è andato in scena nella suggestiva cornice di Piazza del Plebiscito a Napoli, radunando oltre seimila spettatori. Non sorprende che riviste autorevoli come Forbes Italia lo abbiano inserito tra i cento giovani under 30 più influenti d'Italia nel settore dell'intrattenimento.
Oggi la sua consacrazione televisiva trova un nuovo e importantissimo capitolo con l'approdo nel cast di conduzione de Le Iene. Su Italia 1, affiancato da Veronica Gentili e da un team rinnovato di conduttori, Comunale porta la sua personalissima cifra stilistica, fatta di ironia tagliente, intelligenza e una grande capacità di leggere la realtà contemporanea con il sorriso. Molto riservato sulla sua vita sentimentale, il comico continua a mantenere un profilo basso fuori dal set, lasciando che siano il palcoscenico e le risate del pubblico a parlare per lui.