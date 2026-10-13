Chi è Walter di Uomini e Donne, il cavaliere del Trono Over che ha chiuso la conoscenza con Marina

Pubblicazione: 13 ottobre alle 10:25

Nuovi sviluppi nel parterre del Trono Over di Uomini e Donne. Nella puntata del 12 ottobre 2026, Walter torna al centro dello studio per fare chiarezza sulla conoscenza con Marina Brochetta, una frequentazione che non ha prodotto i risultati sperati. Il cavaliere, arrivato nel programma di Maria De Filippi con l'intenzione di conoscere proprio Marina, sembra ora pronto a cambiare direzione e a rivolgere le proprie attenzioni a Sabrina Zago. Una svolta che provoca la delusione della dama e porta a una chiusura definitiva.

Walter è tra i nuovi volti del Trono Over di Uomini e Donne, anta determinato a cercare una compagna. A differenza di altri partecipanti, il suo ingresso nella dama che aveva attirato la sua attenzione. Walter si è presentato come un uomo che crede nell'amore e desidera trovare una persona con cui costruire un rapporto autentico. Marina, pur senza essere stata conquistata immediatamente, ha deciso di concedergli una possibilità, accettando di uscire con lui per capire se potesse nascere qualcosa di importante.

L'appuntamento, tuttavia, non è andato come sperato. Tra i due non è scattato quel feeling necessario per proseguire la frequentazione con entusiasmo e le aspettative iniziali hanno lasciato spazio a dubbi e perplessità. Nel corso della puntata del 12 ottobre, Walter e Marina si sono confrontati davanti a Maria De Filippi e al resto del parterre. Il cavaliere ha spiegato di aver riflettuto sull'incontro e di essere arrivato a una conclusione precisa: continuare a frequentare Marina avrebbe potuto portare soltanto a un rapporto di amicizia.

Il cavaliere ha poi chiarito di non provare un interesse sentimentale sufficientemente forte per andare avanti. Una presa di posizione che mette in evidenza la distanza tra le aspettative della conoscenza e ciò che è realmente nato tra i due. Per Marina, la situazione si complica ulteriormente quando emerge un altro dettaglio. Maria De Filippi interviene infatti per rivelare che Walter ha manifestato interesse anche per Sabrina Zago, aprendo così un nuovo scenario nelle dinamiche del Trono Over.

La scoperta non lascia indifferente Marina, che appare delusa dalla situazione e decide di mettere un punto definitivo al rapporto con il cavaliere. La dama non sembra intenzionata a prolungare una conoscenza nella quale non intravede più le condizioni per costruire qualcosa di concreto. Archiviata la parentesi con Marina, Walter guarda dunque a Sabrina Zago, una delle dame che continuano a catalizzare l'attenzione del pubblico di Uomini e Donne.di una nuova frequentazione, anche se resta da capire quale sarà la risposta della dama e se tra i due riuscirà a nascere un'intesa.

Il percorso di Walter nel programma cambia così direzione in poche puntate: dalla volontà di conoscere una donna ben precisa alla possibilità di rimettersi in gioco con un'altra protagonista del parterre. Per scoprire se questa nuova strada porterà a un rapporto più promettente, sarà necessario seguire i prossimi appuntamenti di Uomini e Donne. Nel frattempo, la chiusura con Marina segna un passaggio importante per il cavaliere, deciso a non portare avanti una conoscenza priva del coinvolgimento sentimentale che sta cercando.