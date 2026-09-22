Chi era Carlo Acutis? Tutto sul film tv di Canale 5: trama, cast e il racconto della sua vita

Pubblicazione: 22 settembre alle 10:31

Arriva in prima serata su Canale 5 un appuntamento televisivo di grande impatto emotivo e spirituale: Il mio nome è Carlo, il film per la tv diretto da Giacomo Campiotti che ripercorre la straordinaria e breve vita di Carlo Acutis, il giovane milanese proclamato santo e profondamente amato dai millennial e dalle nuove generazioni di tutto il mondo. Prodotto per raccontare una santità fatta di gesti quotidiani, il film promette di emozionare il pubblico esplorando il lato più umano, felice e moderno di un adolescente capace di lasciare un segno indelebile.

La narrazione del film si sviluppa attraverso tre diverse età del protagonista, dall'infanzia fino all'adolescenza, tracciando il percorso di crescita di un ragazzo in apparenza comune ma straordinariamente radicato nei valori della fede e della solidarietà. La pellicola mette in luce il profondo legamee il suo rapporto pionieristico con la tecnologia. Lontano dal demonizzare il web, Carlo ha saputo intuire le potenzialità della rete mettendola al servizio del bene, un aspetto che lo rende incredibilmente vicino alla sensibilità dei giovani contemporanei.

Il regista Giacomo Campiotti sceglie di puntare su una narrazione intima, fatta di sguardi, piccoli dettagli e momenti di profonda empatia, come l'incontro con i senzatetto, per dimostrare che la santità non richiede gesti eclatanti, ma la costante scelta quotidiana del bene. Il volto del protagonista quindicenne è affidato al giovane e talento emergente Samuele Carrino (già apprezzato in Il ragazzo dai pantaloni rosa), chiamato a interpretare l'energia, il sorriso e la purezza d'animo di Carlo.

Al suo fianco troviamo un volto noto del cinema e della fiction italiana, Lucia Mascino, che veste i panni della madre Antonia Salzano, figura fondamentale nel percorso di crescita spirituale del ragazzo. Completano il ricco cast artistico della fiction volti noti del panorama audiovisivo italiano tra cui Brayan Palliyagoda, Nicky Passarella, Maurizio Donadoni, Flavio Parenti, Paolo Rozzi, Edoardo Vitalone e Nicolò Caruz Jaramillo.

Un progetto ambizioso e delicato che punta a fare luce non solo sulla figura religiosa, ma soprattutto sul ritratto di un adolescente normale e straordinario al tempo stesso,L'appuntamento con la prima visione tv il 27 settembre su Canale 5 si preannuncia imperdibile per chi cerca storie autentiche di crescita e umanità.