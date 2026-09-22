Chi era Carlo Acutis? Tutto sul film tv di Canale 5: trama, cast e il racconto della sua vita
Tutto sul film tv "Il mio nome è Carlo": trama, cast completo e anticipazioni della fiction di Canale 5 diretta da Giacomo Campiotti dedicata alla vita di Carlo Acutis.
Arriva in prima serata su Canale 5 un appuntamento televisivo di grande impatto emotivo e spirituale: Il mio nome è Carlo, il film per la tv diretto da Giacomo Campiotti che ripercorre la straordinaria e breve vita di Carlo Acutis, il giovane milanese proclamato santo e profondamente amato dai millennial e dalle nuove generazioni di tutto il mondo. Prodotto per raccontare una santità fatta di gesti quotidiani, il film promette di emozionare il pubblico esplorando il lato più umano, felice e moderno di un adolescente capace di lasciare un segno indelebile.
Il regista Giacomo Campiotti sceglie di puntare su una narrazione intima, fatta di sguardi, piccoli dettagli e momenti di profonda empatia, come l'incontro con i senzatetto, per dimostrare che la santità non richiede gesti eclatanti, ma la costante scelta quotidiana del bene. Il volto del protagonista quindicenne è affidato al giovane e talento emergente Samuele Carrino (già apprezzato in Il ragazzo dai pantaloni rosa), chiamato a interpretare l'energia, il sorriso e la purezza d'animo di Carlo.
Al suo fianco troviamo un volto noto del cinema e della fiction italiana, Lucia Mascino, che veste i panni della madre Antonia Salzano, figura fondamentale nel percorso di crescita spirituale del ragazzo. Completano il ricco cast artistico della fiction volti noti del panorama audiovisivo italiano tra cui Brayan Palliyagoda, Nicky Passarella, Maurizio Donadoni, Flavio Parenti, Paolo Rozzi, Edoardo Vitalone e Nicolò Caruz Jaramillo.