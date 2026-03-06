Chi ha sparato a Rosa Ricci? Mare Fuori 6 svela il mistero che ha tenuto l'Italia col fiato sospeso

Pubblicazione: 06 marzo alle 08:30

Sei stagioni, sei anni, 490 milioni di visualizzazioni. Numeri che non hanno bisogno di traduzione: Mare Fuori non è più soltanto una serie tv, è un fenomeno generazionale che ha ridefinito il rapporto tra pubblico italiano e serialità nazionale. E adesso, finalmente, la sesta stagione è disponibile su RaiPlay, pronta a rispondere alla domanda che per mesi ha tormentato milioni di spettatori: chi ha sparato a Rosa Ricci?



I primi sei episodi sono in streaming sulla piattaforma Rai. L'intero box set, composto da dodici episodi totali, e i prossimi saranno disponibili dall'11 marzo, mentre la messa in onda in chiaro su Rai 2 arriverà prossimamente distribuita in sei prime serate. Una strategia di rilascio che testimonia la volontà di intercettare sia i consumatori di binge-watching sia il pubblico più tradizionale del piccolo schermo.



La quinta stagione si era chiusa con un colpo di pistola e un corpo a terra. Rosa Ricci, l'invidiatissima erede del boss don Salvatore interpretata da Maria Esposito, si trovava al luna park per commemorare la lapide di Eugenio, il fratellino di Tommaso. Un aggressore mascherato, con un cappello da cowboy che sembrava uscito da un incubo western partenopeo, aveva puntato l'arma contro di lei.

Logo di Mare Fuori, fonte: Rai





I sospetti gravitano attorno a figure ben precise. Carmela, interpretata da Giovanna Sannino, vedova di Edoardo Conte e aspirante regina di Napoli, ha movente e spietatezza sufficienti. E poi c'è Cucciolo, il personaggio di Francesco Panarella, che aveva sacrificato Milos, il suo amato, pur di salvarsi: un traditore per disperazione, forse capace di trasformarsi in killer per sopravvivenza.



Ma chi ha davvero premuto il grilletto non ha nessuna intenzione di fermarsi. L'attentato al luna park è solo l'inizio di una guerra sotterranea che attraversa Napoli e l'Ipm con la stessa violenza. Rosa deve fare i conti con la sua eredità: essere la figlia di don Salvatore significa portare un cognome che pesa come una condanna. Significa scegliere, ogni giorno, se essere vittima o carnefice, se perdonare o vendicarsi.

Una scena di Mare Fuori, fonte: Rai





Mare Fuori 6 è coprodotta da Rai Fiction e Picomedia, con la produzione di Roberto Sessa. Una macchina narrativa rodata, capace di rinnovarsi stagione dopo stagione senza tradire l'anima originaria. La scrittura resta tagliente, i dialoghi in dialetto napoletano suonano autentici senza scivolare nel folklore, la fotografia restituisce una Napoli sospesa tra bellezza struggente e violenza quotidiana.



La domanda che ha aperto questa stagione resta: chi ha sparato a Rosa? Ma forse la vera domanda è un'altra: chi sarà Rosa dopo questo attentato? Perché in Mare Fuori nessuno resta lo stesso. Ogni pallottola, ogni tradimento, ogni bacio lascia un segno indelebile. E questa sesta stagione promette di essere la più trasformativa di tutte, quella in cui i conti si pareggiano e le maschere cadono. Gli episodi sono disponibili. Il luna park ha smesso di girare. Adesso è il momento di scoprire chi, davvero, si nascondeva sotto quel cappello da cowboy.