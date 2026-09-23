Chi l'ha visto?, anticipazioni 23 settembre: Raffaella Griggi al debutto e tutti i casi

Pubblicazione: 23 settembre alle 16:24

La Rai volta pagina per uno dei suoi programmi storici e più amati dal pubblico. Questa sera, mercoledì 23 settembre 2026, va in onda su Rai 3 un appuntamento imperdibile con Chi l'ha visto?, pronto a inaugurare una nuova ed emozionante stagione televisiva in prima serata a partire dalle ore 21.15. Le novità al timone sono epocali: dopo un lunghissimo e straordinario percorso alla guida della trasmissione, Federica Sciarelli passa il testimone a Raffaella Griggi.

Volto noto e amatissimo dai telespettatori, Griggi compie il grande salto passando dal ruolo di storica inviata sul campo alla conduzione in studio. Una transizione che promette di mantenere intatta l'anima investigativa e di vicinanza alle famiglie che da sempre contraddistingue il format di Rai 3. Ildi approfondimenti legati alla cronaca e ai casi irrisolti. Al centro della prima puntata ci sarà la drammatica e delicata vicenda di Aurora Tila, la tredicenne protagonista della tragica scomparsa a Piacenza nel 2024. In studio interverrà la madre, pronta a ripercorrere i fatti alla luce degli ultimi sviluppi giudiziari.

Spazio fondamentale verrà dedicato anche a un altro doloroso mistero che scuote l'opinione pubblica: il caso di Maria Chindamo, l'imprenditrice svanita nel nulla dieci anni fa davanti al suo podere a Limbadi, nel Vibonese. Le indagini tornano a muoversi con forza grazie alle otto persone attualmente indagate, riaccendendo i riflettori su una verità che tarda ad arrivare. Non mancheranno inoltre gli aggiornamenti sulla scomparsa di Domenico Manzo, con l'intervento in studio della storica inviata Filomena Rorro per analizzare le novità investigative più recenti.

Oltre ai grandi casi di cronaca nera e di scomparsa, la nuova edizione punterà una lente d'ingrandimento ancora più marcata sui pericoli digitali e sulle insidie della rete che minacciano i più giovani. L'appuntamento con la prima puntata è fissato per stasera su Rai 3 o in streaming live e on demand sulla piattaforma RaiPlay.